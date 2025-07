Mumm Cordon Rouge Stellar bringt Champagner ins Weltall

Der erste Champagner, der für die Bedingungen der Schwerelosigkeit hergestellt wurde feiert eine historische Mission ins All

REIMS, Frankreich, 24. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Mumm Cordon Rouge Stellar ist nach seinem ersten Flug ins All zurück auf der Erde. Am 25. Juni 2025 startete der erste an die Schwerelosigkeit angepasste Champagner auf einer Axiom Space Mission von Florida aus und kehrte am 15. Juli 2025 in perfekter Verfassung in seiner speziell entwickelten, hochmodernen Flasche zur Erde zurück. Dieses historische Ereignis stellt den Höhepunkt einer neunjährigen Forschungs- und Experimentierphase dar, in der Maison Mumm in Zusammenarbeit mit einer Gemeinschaft von Fachleuten einmal mehr die Grenzen erweitert und die bei der Gründung im Jahr 1827 begonnenen Erkundungen fortgesetzt hat.