Danske Bank: Hier winkt eine Neubewertung und noch mehr Dividende

Dank der üppigen Kapitalausstattung der Bank dürften sich Anleger Hoffnungen auf steigenden Ausschüttungen machen. "Wir gehen davon aus, dass der Überschuss ausgeschüttet wird, was zu einer (aufgelaufenen) Rendite von ca. 24 Prozent im Jahr 2026/27 führt - eine der höchsten in Europa", schreibt der BofA-Analyst.

Bank-of-America-Analyst Tarik El Mejjad sieht die dänische Großbank Danske gut positioniert für eine Neubwertung. Er hebt vor allem die positiven Trends in den Bereichen Nettozinsmarge (NII), Gebühren, Kosten und die Kreditrückstellungen hervor. Die Bank hatte in der vergangenen Woche ihre Halbjahreszahlen präsentiert und damit bei Analysten offenbar einen Nerv getroffen. El Mejad hob sein Kursziel von 291 auf 300 Dänische Kronen an.

Danske Bank konnte im zweiten Quartal 2025 ihre Nettozinsmarge (NII) um 1% über den Konsensschätzungen steigern. Die BofA geht davon aus, dass die positive Entwicklung der NII in den kommenden Jahren anhalten wird, insbesondere durch ein verbessertes Zinsumfeld und eine stärkere Geschäftstätigkeit im Unternehmensbereich. Folglich hat der Analyst seine NII-Prognosen für 2025 bis 2027 um 0,5 bis 2 Prozent nach oben korrigiert.

Für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren könnten auch Übernahmen, gerade im Bereich Corporate Banking, in Frage kommen. Chancen gebe es vor allem in Schweden, wo die Bewertungen im Vergleich zu Europa niedriger seien. Die Danske Bank dürfte auch weiterhin von einem stabilen und wachsenden Markt in Dänemark profitieren.

Der Analyst sieht die Danske Bank besser aufgestellt als ihre Wettbewerber und hebt sein Kursziel auf 300 Dänische Kronen an, was 14 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Die Dividendenrendite sieht mit über 11 Prozent für das Geschäftsjahr 2024 aktuell besonders attraktiv aus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Danske Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 35,16EUR auf Tradegate (24. Juli 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.