NextGen Digital Platforms Inc. beruft Mayhar Akhbari in den Aufsichtsrat

Fredericton, New Brunswick – 23. Juli 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. („NextGen“ oder das “Unternehmen”) (CSE:NXT – WKN:A40KLQ), eine digitale Vermögens- und Fintech-Plattform, die traditionelle Kapitalmärkte mit der Web3-Infrastruktur verbindet, freut sich, die Ernennung von Herrn Mahyar Akhbari, einem hoch angesehenen Branchenveteranen im Bereich digitale Vermögenswerte, zum Berater bekannt zu geben.

Matthew Priebe, CEO von NextGen, kommentiert:

„Wir freuen uns sehr, Mahyar in unserem Team willkommen zu heißen. Er ist eine führende Persönlichkeit in den Bereichen Web3, Kryptowährungen und Finanzdienstleistungen und verfügt über ein enormes Netzwerk und umfangreiche Erfahrung. Seine Entscheidung, als Berater zu uns zu kommen, ist eine starke Bestätigung für das, was wir bisher aufgebaut haben. Mahyars Wissen und Einfluss werden dazu beitragen, die Expansion von NextGen im Bereich der Innovation und des Wachstums digitaler Vermögenswerte voranzutreiben. Dies ist ein weiterer positiver Beitrag zu der Dynamik, die wir nach der Aufstockung unserer Kasse um 1.000.000 CAD in Bitcoin am Montag erleben.“

Über Mahyar Akhbari

Mahyar ist eine Pionierfigur im globalen Kryptowährungs- und Blockchain-Bereich, dessen Wurzeln bis zur Gründung von Ethereum in Toronto zurückreichen. Er produzierte 2014 die weltweit erste Ethereum-Veranstaltung und die erste Bitcoin Expo in Kanada und trug durch globale Hackathons und frühzeitige Unterstützung des Ökosystems dazu bei, die Ethereum-Community zu katalysieren. Seit 2013 ist er aktiv an grundlegenden Ethereum- und Web3-Projekten beteiligt, die Wallets, Staking und Blockchain-Systeme für Unternehmen umfassen.

Bevor er sich der Welt der digitalen Vermögenswerte verschrieb, leitete Mahyar Kreditportfolios in Höhe von mehreren Milliarden Dollar bei zwei der größten Banken Kanadas. Er ist außerdem Gründer der größten Web3-Konferenz Kanadas, der Blockchain Futurist Conference, sowie der ETHToronto und der Canada Crypto Week, die alle von einem börsennotierten US-Unternehmen übernommen wurden. Mahyar bringt eine seltene Kombination aus tiefem Verständnis, Fintech-Know-how und unternehmerischer Umsetzungsstärke mit.