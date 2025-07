AGRAVIS Raiffeisen AG / Agravis Raiffeisen AG mit soliden ...

Agravis Raiffeisen AG mit soliden Geschäftszahlen im ersten Halbjahr 2025 (FOTO)

Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG

(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) hat die erste Hälfte des laufenden Geschäftsjahres abermals solide absolviert, wie die aktuellen Kennzahlen bestätigen. Mit 29 Mio. Euro bewegte sich das Ergebnis vor Steuern zum 30. Juni 2025 praktisch auf dem Niveau des Vorjahres (28,9 Mio. Euro) und leicht oberhalb der Planung. Auch der Konzernumsatz nach den ersten sechs Monaten bestätigte mit 4,2 Mrd. Euro nahezu den Vorjahreswert von 4,3 Mrd. Euro. Trotzdem: Die Erwartungen beim Umsatz wurden übertroffen. Das lag zum einen an Mengenzuwächsen in verschiedenen Bereichen, aber auch am höheren Preisniveau für relevante Produktgruppen wie etwa Dünger.



Konzernumsatz soll bis Ende Dezember 8 Mrd. Euro erreichen