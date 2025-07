Eurokurs vor EZB-Zinsentscheidung kaum verändert

Damit konnte der Euro vorerst nicht an die Kursgewinne vor Vortag anknüpfen. Die Gemeinschaftswährung hatte von Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump profitiert, der eine Senkung von angedrohten Zöllen auf die Einfuhr europäischer Produkte in Aussicht stellte, wenn die Europäische Union ihren Markt stärker für US-Waren öffnet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig verändert. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1765 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die EZB-Zinsentscheidung am frühen Nachmittag. Allgemein wird mit einer Zinspause gerechnet. Die Währungshüter dürften den Einlagensatz also weiter auf 2,0 Prozent festlegen. Die Inflationsrate, die zuletzt den Zielwert von zwei Prozent erreicht hatte, spreche gegen einen Zinsschritt, heißt es in einer Analyse der Dekabank. Außerdem dürften die Währungshüter für einen Zinsschritt erst die nächsten Konjunkturprognosen abwarten, die im September anstehen.

Besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten aus der Wirtschaft der Eurozone konnten dem Euro keinen weiteren Auftrieb verleihen. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex signalisiert ein leichtes wirtschaftliches Wachstum. Im Dienstleistungssektor und in der Industrie verbesserte sich die Stimmung. In der Industrie deutet der Indikator aber weiterhin auf eine leichte Schrumpfung hin./jkr/jsl/mis