Unternehmen der Schwarz Gruppe treiben Ressourcensouveränität voran (FOTO)

Neckarsulm (ots) -



- Gemeinsam erstellter Nachhaltigkeitsbericht der Unternehmen der Schwarz Gruppe

dokumentiert Fortschritte, Erfolge und Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2024

- Ganzheitliche Kreislaufstrategie REset Resources definiert gruppenweit Ziele,

um Ressourcen zu schonen und Wertstoffkreisläufe zu schließen

- Fortschritte auf dem Weg zu Net-Zero 2050: kurzfristige Klimaziele von der

unabhängige Science Based Targets initiative (SBTi) validiert



In Zeiten geopolitischer Spannungen und sich polarisierender Gesellschaften

setzen die Unternehmen der Schwarz Gruppe auf Verlässlichkeit, Partnerschaft und

Transparenz. Als eine der größten Handelsgruppen der Welt nehmen sie ihre

Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaft und Politik wahr. In ihrem

gemeinsam erstellten Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zeigen

sie messbare Erfolge in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) und

präsentieren unter anderem die ganzheitliche Kreislaufwirtschaftsstrategie REset

Resources sowie ihren gruppenweiten Fortschritt auf dem Weg zu Net-Zero.









Kreislaufwirtschaft ist ein elementarer Teil des Nachhaltigkeitsengagements und

somit auch des aktuellen, gemeinsam erstellten Nachhaltigkeitsberichts der

Unternehmen der Schwarz Gruppe: So wurden im Geschäftsjahr 2024 vom

gruppenweiten Gesamt-Abfall 88,6 Prozent recycelt, wiederverwendet, vergärt,

kompostiert oder als Tierfutter eingesetzt. Gemeinsam setzen sich die

Unternehmen der Schwarz Gruppe nun ambitionierte Ziele und entwickeln ihre

Plastikstrategie REset Plastic zur ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftsstrategie

REset Resources weiter. Entlang der fünf Handlungsfelder REdesign, REduce,

REuse, REcollect und REcycle prägt REset Resources den Ressourcenumgang

innerhalb der Schwarz Gruppe über sämtliche Sparten und Länder hinweg. Ab sofort

bekennen sich die Unternehmen der Schwarz Gruppe gemeinsam zu folgenden

Leitsätzen und Verpackungszielen, die erstmalig sämtliche Verpackungsarten und

-materialien einbeziehen:



REset Resources (Handlungsfelder | Leitsätze | Verpackungsziele):



- REdesign | Wir gestalten unsere Geschäftsmodelle kreislauffähig. | Wir

gestalten die Verpackungen unserer Eigenmarken maximal recyclingfähig bis

2030.

- REduce | Wir reduzieren den Einsatz und verhindern die Verschwendung von

Ressourcen. | Wir reduzieren das Virgin Material in den Einwegverpackungen

unserer Eigenmarken um 15 Prozent (absolut) bis 2030. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





REset Resources: Fünf Handlungsfelder für gelebte KreislaufwirtschaftKreislaufwirtschaft ist ein elementarer Teil des Nachhaltigkeitsengagements undsomit auch des aktuellen, gemeinsam erstellten Nachhaltigkeitsberichts derUnternehmen der Schwarz Gruppe: So wurden im Geschäftsjahr 2024 vomgruppenweiten Gesamt-Abfall 88,6 Prozent recycelt, wiederverwendet, vergärt,kompostiert oder als Tierfutter eingesetzt. Gemeinsam setzen sich dieUnternehmen der Schwarz Gruppe nun ambitionierte Ziele und entwickeln ihrePlastikstrategie REset Plastic zur ganzheitlichen KreislaufwirtschaftsstrategieREset Resources weiter. Entlang der fünf Handlungsfelder REdesign, REduce,REuse, REcollect und REcycle prägt REset Resources den Ressourcenumganginnerhalb der Schwarz Gruppe über sämtliche Sparten und Länder hinweg. Ab sofortbekennen sich die Unternehmen der Schwarz Gruppe gemeinsam zu folgendenLeitsätzen und Verpackungszielen, die erstmalig sämtliche Verpackungsarten und-materialien einbeziehen:REset Resources (Handlungsfelder | Leitsätze | Verpackungsziele):- REdesign | Wir gestalten unsere Geschäftsmodelle kreislauffähig. | Wirgestalten die Verpackungen unserer Eigenmarken maximal recyclingfähig bis2030.- REduce | Wir reduzieren den Einsatz und verhindern die Verschwendung vonRessourcen. | Wir reduzieren das Virgin Material in den Einwegverpackungenunserer Eigenmarken um 15 Prozent (absolut) bis 2030.