MT Group erhält Zuschlag für den Bau von Schlüsselinfrastruktur am deutschen FSRU-LNG-Terminal in Brunsbüttel (FOTO)

Vilnius, Litauen (ots) - Die MT Group, ein führendes europäisches

EPC-Unternehmen mit einer Spezialisierung auf strategische Energie- und

Industrieinfrastrukturen, hat den Zuschlag für ein Großprojekt in Deutschland

erhalten. Das Unternehmen wird die gesamte Topside- und Onshore-Infrastruktur

des neuen Anlegers im Brunsbütteler FSRU-Flüssigerdgas-Terminal installieren.

Der Vertrag ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, das somit seine

Rolle als wichtiger Akteur der Energiewende in Westeuropa stärkt.



Der Zuschlag wurde von Worley erteilt, und zwar im Auftrag der Deutschen Energy

Terminal GmbH (DET), dem federführenden Entwickler und staatlichen Betreiber

schwimmender Speicher- und Regasifizierungsanlagen (FSRUs). Die MT Group wird im

Rahmen des Vertrags die gesamte Onshore- und Topside-Infrastruktur installieren,

einschließlich mechanischer, rohrtechnischer, elektrischer, instrumenteller und

baulicher Installationen. In Phase 2 der Terminalentwicklung führt das

Unternehmen die Anbindung an das bestehende Netz durch und unterstützt damit die

dauerhafte Verlagerung und Integration der FSRU an ihren endgültigen Standort.





Eine strategische Säule der Energiesicherheit in DeutschlandDas Brunsbütteler FSRU-Terminal ist ein wichtiger Bestandteil des deutschenVorhabens, die nationale Energiesicherheit und -diversifizierung zugewährleisten. Nach dem Wegfall der Versorgung über russische Gaspipelinesinfolge des Ukraine-Krieges hat Deutschland den Einsatz mehrerer FSRUsvorangetrieben, um einen unterbrechungsfreien und flexiblen Zugang zu globalenLNG-Lieferungen zu gewährleisten. Die Anlage in Brunsbüttel ist seit 2023 inBetrieb und eines von drei DET-Terminals in Deutschland. In Phase 2 wird dieFSRU an einen neu errichteten Anlegesteg verlagert.Zweiter Zuschlag in BrunsbüttelFür die MT Group ist dies der zweite Großauftrag in Brunsbüttel. Im Oktober 2024unterzeichnete das Unternehmen einen Vertrag mit Gasfin über den Bau einer50-MW-Heizungsanlage - ein Projekt, das sich derzeit in einem fortgeschrittenenBaustadium befindet.Weitere Anerkennung für die MT Group"Dieser Vertrag markiert einen besonderen Moment für unser Unternehmen", sagteMindaugas Zakaras, CEO der MT Group. "Dass wir für ein so strategisch wichtigesInfrastrukturprojekt in Deutschland ausgewählt wurden, ist nicht nur ein Beweisfür unsere technische Kompetenz, sondern auch Anerkennung des Vertrauens, daswir auf dem europäischen Energiemarkt erworben haben. Gemeinsam mit Worley undDeutsche Energy Terminal sind wir bestrebt, die höchsten Standards in Bezug aufSicherheit, Qualität und Ausführung zu erfüllen. Dieses Projekt wird für die MT