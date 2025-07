Amadeus Fire senkt Jahresziele - Aktie rutscht ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Zeitarbeits- und Personalvermittler Amadeus Fire streicht nach einem schwachen zweiten Quartal seine Geschäftsziele für das laufende Jahr zusammen. Beim angepassten Konzernumsatz erwartet das Unternehmen 2025 noch 355 bis 385 Millionen Euro, wie es am Mittwochabend in Frankfurt mitteilte. Zuvor hatte Amadeus Fire noch mit 387 bis 417 Millionen Euro gerechnet. Im Vorjahr lagen die Erlöse bei 436,9 Millionen Euro. Die Aktie des SDax -Unternehmens sackte am Donnerstag deutlich ab.

Das Papier verlor zeitweise prozentual zweistellig an Wert und markierte ein Tief seit 2016, zuletzt lag das Minus bei 9,1 Prozent auf 69,50 Euro. Damit sind die Kursgewinne des bisherigen Jahres ebenso dahin.