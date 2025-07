Deutsche Bank und BNP Paribas heben die Stimmung im Banksektor

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) - Überzeugende Geschäftszahlen der Deutschen Bank und auch von BNP Paribas haben den europäischen Bankensektor am Donnerstag auf den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008 getrieben. Zuletzt war der Branchenindex mit plus 1,4 Prozent unter den besten Sektoren der Stoxx-600-Übersicht.

Nachdem die Anleger der Deutschen Bank am Vortag in Erwartung guter Zahlen bereits Vorschusslorbeeren verteilt hatten, erreichten die Papiere am Donnerstag mit knapp 28,28 Euro einen weiteren Höchststand seit Sommer 2015. Zuletzt lagen sie noch mit 6,3 Prozent im Plus bei 28,09 Euro