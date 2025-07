UBS stuft Dürr auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Dürr nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Die auf ganzer Breite schwache Auftragsentwicklung des Maschinenbauers und Autozulieferers sei eine negative Überraschung, schrieb Sven Weier am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen für den Gewinn dürften nicht nur für 2025, sondern auch für 2026 um rund 10 Prozent sinken./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 05:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 23,60EUR auf Tradegate (24. Juli 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22,50

Kursziel alt: 22,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A