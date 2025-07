Hensoldt erhält Radar-Aufträge im dreistelligen Millionen-Bereich

(Tippfehler in der Überschrift berichtigt)



ULM (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt hat einen Großauftrag zur Stärkung der Luftverteidigung der Ukraine in deren Abwehrkampf gegen Russland erhalten. Als Teil eines umfangreichen Auftragspakets im Wert von mehr als 340 Millionen Euro werden TRML-4D-Hochleistungsradare und Nahbereichsradare Spexer 2000 3D MkIII geliefert, wie der im MDax notierte Konzern am Donnerstag mitteilte. Zum Vergleich: 2025 peilt das Unternehmen einen Umsatz von 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro an. Die Aktie machte auf die Nachrichten hin ihre moderaten Verluste fast komplett wett und notierte zuletzt bei 99,30 Euro.

Angesichts der Aufrüstung von Nato-Staaten sowie deren Unterstützung für die Ukraine sind derartige Aufträge nur noch selten größere Kurstreiber. Zumal sich der Wert der Hensoldt-Aktien allein 2025 schon rund verdreifacht hat. Aktuell stecken die Papiere in einer Konsolidierung nach sehr starkem Lauft./mis/zb