Deutschland braucht mehr Einhörner

Berlin (ots) - "Wir brauchen mehr hochskalierende Startups in Deutschland", sind

sich die Interim Manager Dr. Bodo Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust,

Christian Florschütz, Eckhart Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen, Klaus-Peter

Stöppler, Roland Streibich und Karlheinz Zuerl im "United Interim

Wirtschaftsreport 2025" einig.



Die Startup-Förderung sollte in der Politik eine deutlich größere Rolle spielen,

um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Dieses Resümee ist dem

"United Interim Wirtschaftsreport 2025" zu entnehmen, den zehn der bekanntesten

Interim Manager Deutschlands gemeinsam verfasst haben. Dazu gehören Dr. Bodo

Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart

Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und

Karlheinz Zuerl. Die "Führungskräfte auf Zeit" (Interim Manager) werden häufig

von Wagniskapitalgesellschaften, Family Offices und Industriefirmen beauftragt,

Startups, in die sie investiert haben, als Teil des Managementteams zu

unterstützen. United Interim ist die führende Community für Interim Manager im

deutschsprachigen Raum.









"Die jungen Leute kommen mit großartigen Visionen, wie sie aus ihrer Idee ein

Einhorn machen wollen, schwächeln aber häufig bei grundlegenden Fragen etwa zur

Finanzierung des Wachstums", weiß Ruben Faust aus zahlreichen Projekteinsätzen

als "Wachstumsermöglicher für Startups". Als "Einhorn" ("Unicorn") wird ein

Startup bezeichnet, das am Kapitalmarkt eine Bewertung von mindestens einer

Milliarde



Für den "United Interim Wirtschaftsreport 2025" wurden unter der Leitung von Dr.

Harald Schönfeld, einem der Gründer und Geschäftsführer von United Interim, 550

Interim Manager nach ihrer Einschätzung der Startup-Situation in Deutschland

angesichts der dramatisch rückläufigen Marktlage befragt. 2024 flossen nur rund

7 Milliarden Euro Wagniskapital in Startups, ein Rückgang um rund 60 Prozent

gegenüber 17,4 Milliarden Euro im Jahr 2021. Laut Umfrage sind jedoch 86 Prozent

der Manager überzeugt, dass Startups "mehr denn je benötigt werden". 81 Prozent

weisen darauf hin, dass eine "lebendige Venture-Capital-Szene" eine wichtige

Voraussetzung für das Gedeihen junger innovativer Unternehmen ist. "Die Politik

kann maßgeblich dazu beitragen, indem sie steuerliche Anreize für Investoren

schafft, bürokratische Hürden für Startups abbaut und gezielte Förderprogramme

ausbaut", regt Dr. Bodo Antonic an.



58 Prozent der befragten Interim Manager stufen die Startup-Kultur als

58 Prozent der befragten Interim Manager stufen die Startup-Kultur als

entscheidend für die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands ein. 82 halten





