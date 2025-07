biosyn und XO Life unterstützen Anwender durch strategische Partnerschaft (FOTO)

München (ots) - Die biosyn Arzneimittel GmbH, ein auf Spurenelemente

spezialisiertes Pharma- und Biotechnologieunternehmen gibt gemeinsam mit XO

Life, einem führenden Digital-Health-Scale-up, eine strategische Partnerschaft

im Bereich der digitalen Therapiebegleitung bekannt. Im Rahmen dieser

Kooperation werden biosyn-Therapiebereiche auf der brite(TM)-Plattform über den

Webzugang oder per App für iOS und Android verfügbar sein. Nach kostenfreier

Registrierung erhalten Anwender rund um die Uhr Zugriff auf fundierte,

verständlich aufbereitete und validierte medizinische Informationen. Darüber

hinaus können sie ihre Therapieverläufe dokumentieren, individuelle Einblicke

gewinnen und bei Bedarf Expertenunterstützung erhalten. Zusätzlich bietet

brite(TM) die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Anwendern - für gegenseitige

Motivation und emotionale Unterstützung. Durch ihre vielseitigen Funktionen kann

die Plattform Nutzer bei der verlässlichen Einnahme von Präparaten unterstützen.



Informativ, individuell und 24/7 verfügbar: Kostenfreie digitale

Therapiebegleitung





Die neuen biosyn-Bereiche auf der brite(TM)-Plattform vermitteln Informationenzu biosyn-Präparaten, bieten Erinnerungsfunktionen sowie eine intuitiveNutzerführung. Praktische Anwendungstipps, Videos und die Möglichkeit derDokumentation der Einnahme bzw. Anwendung können Nutzer dabei unterstützen, dieTherapie durchzuführen. Patienten können ihre Erfahrung auch mit anderen teilenund in den Austausch gehen. Die systematische Erfassung der eigenenPatientenerfahrungen, sogenannten Patient-Reported Experiences (PREs) oderPatient-Reported Outcomes (PROs), kann darüber hinaus mit dem behandelnden Arztgeteilt werden. Die digitale Begleitung ersetzt dabei nicht den ärztlichen Rat,sondern kann die medizinische Betreuung durch übersichtliche und leichtzugängliche Informationen ergänzen.Digitale Begleitung für Transparenz und VertrauenDie brite(TM)-Plattform schafft Mehrwert - indem sie medizinische Inhalteverständlich aufbereitet und die Anwender im Alltag unterstützt. Mit ihremgemeinsamen Ansatz verfolgen biosyn und XO Life das Ziel, Transparenz zu fördernund die konsequente Anwendung im Therapieverlauf nachhaltig zu stärken."Eine konsequente und sichere Anwendung ist in vielen Fällen kein Selbstläufer.Deswegen gehören für biosyn qualitative Präparate und eine smarte, digitaleBegleitung zusammen. "Mit der brite(TM)-Plattform möchten wir genau dieseVerbindung schaffen", sagt Michaela Ast, BU Head of Marketing & Sales bei