Hensoldt kassiert Megaauftrag

Bereits seit Beginn des russischen Angriffskriegs schützten Hensoldt-Systeme wichtige Einrichtungen in der Ukraine. Nach Angaben des Unternehmens aus Taufkirchen umfasst das jetzige Paket unter anderem Hochleistungsradare vom Typ TRML-4D sowie Nahbereichssysteme der SPEXER-2000-3D-MkIII-Reihe. Ziel ist es, die ukrainische Luftverteidigung weiter zu stärken.

Das TRML-4D erfasst laut Hersteller bis zu 1.500 Ziele gleichzeitig in einem Umkreis von bis zu 250 Kilometern. Es kann Luftziele wie Drohnen, Flugzeuge, Helikopter und Marschflugkörper in Echtzeit erkennen, verfolgen und klassifizieren. Die SPEXER-Radarfamilie ergänzt das System um Sensorik für kürzere Reichweiten und ermöglicht die automatische Erkennung von Boden-, See- und niedrig fliegenden Zielen.