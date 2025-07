Atoss Software bleibt bei Zielen nach Auftragsminus - Aktie fällt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Atoss Software spürt eine Eintrübung der Wirtschaftslage. Im ersten Halbjahr sei die Nachfrage nach Software insgesamt verhalten gewesen und die Auftragseingänge hätten unter dem Vorjahreswert gelegen, teilte der Spezialist für Personalmanagement-Software am Donnerstag in München mit. Dennoch bleibt der SDax -Konzern bei seiner Jahresprognose. Die Anleger konnte das nicht recht besänftigen, sie ließen die Aktie deutlich fallen.

Atoss bietet Software für das Personalmanagement an, vor allem zur zeitlichen Einsatzplanung und Zeiterfassung von Arbeitskräften, aber auch für die vorausschauende Personalplanung. In der Branche verdüstern sich derzeit ohnehin die Aussichten: Der Personalvermittler Amadeus Fire zog am Vorabend nach einem schwachen ersten Halbjahr die Reißleine und kappte seine Jahresprognose deutlich, weil eine Belebung in der Personalvermittlung wegen der Unsicherheit der Unternehmen in der mauen Wirtschaftslage derzeit ausbleibt.

Im zweiten Quartal sank die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) von Atoss im Jahresvergleich um drei Prozentpunkte auf 34 Prozent, lag damit aber weiter über dem für das Jahr anvisierten Ziel von mindestens 31 Prozent. Im zweiten Halbjahr stünden noch Investitionen vor allem in den Vertrieb auf dem Plan, hieß es.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Juni um gut neun Prozent auf 45,8 Millionen Euro. Hier peilt Atoss im Jahr weiter rund 190 Millionen Euro an. Unter dem Strich verdiente Atoss im Quartal 10,4 Millionen Euro, gut neun Prozent weniger als ein Jahr zuvor./men/nas/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amadeus FiRe Aktie Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,75 % und einem Kurs von 67,70 auf Tradegate (24. Juli 2025, 12:33 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amadeus FiRe Aktie um -6,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,34 %. Die Marktkapitalisierung von Amadeus FiRe bezifferte sich zuletzt auf 365,58 Mio.. Amadeus FiRe zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 124,00EUR was eine Bandbreite von +42,86 %/+86,47 % bedeutet.