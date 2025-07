Digitale Therapiebegleitung für Menschen mit Mukoviszidose (FOTO)

München (ots) - Vertex Pharmaceuticals, ein US-amerikanisches Pharmaunternehmen

mit Fokus auf schwere Erkrankungen wie Mukoviszidose, Beta-Thalassämie und

Sichelzellanämie, und XO Life, ein führendes Digital Health Scaleup geben ihre

Kooperation zur digitalen Therapiebegleitung für Menschen mit Mukoviszidose

bekannt. Im Mittelpunkt steht ein neuer Bereich auf der brite(TM)-Plattform,

verfügbar im Web oder als App, der sich an Patienten richtet, die eine

Behandlung der Zystischen Fibrose (CF) oder Mukoviszidose erhalten. Nach

Information durch den Arzt und kostenfreier Registrierung können Patienten ihre

Therapie digital begleiten, dokumentieren und sich mithilfe medizinisch

validierter Inhalte informieren. Die Plattform ermöglicht eine strukturierte

Erfassung der Anwendung und stellt personalisierte Einblicke zur Verfügung.



Mukoviszidose: Eine der häufigsten seltenen und genetisch bedingten Erkrankungen

in Europa





Zystische Fibrose (CF), auch als Mukoviszidose bekannt, ist eine der häufigstenseltenen, genetisch bedingten und lebensverkürzenden Erkrankungen in Europa.Ursache der Mukoviszidose ist ein defektes oder fehlendes CFTR-Protein als Folgevon Mutationen im CFTR-Gen. Manche dieser Mutationen haben zur Folge, dass inder Zellmembran zu wenig oder dysfunktionales CFTR-Protein vorhanden ist.Aufgrund des defekten oder fehlenden CFTR-Proteins kommt es zu einemmangelhaften Salz- und Wasseraustausch von Zellen verschiedener Organe,einschließlich der Lunge. Dadurch werden Sekrete lebenswichtiger Drüsen oderauch der Schleim in der Lunge dickflüssig und zäh und beeinträchtigen so dieFunktion verschiedener Organe. In den Atemwegen kann der zähe Schleim chronischeLungeninfektionen und eine fortschreitende Schädigung der Lunge verursachen.Digitale Therapiebegleitung von Menschen mit MukoviszidoseDer Mukoviszidose-Therapiebereich innerhalb der brite(TM)-Plattform stelltmedizinisch geprüfte Inhalte zur Verfügung, unter anderem zur Anwendung sowieFunktionen wie Einnahmeerinnerungen und Protokollierung. Die Nutzung ist einzusätzliches Serviceangebot und ist webbasiert oder über eine App für iOS undAndroid möglich.brite(TM)-Plattform: Digitale Schnittstelle für Therapietransparenz"Den Therapieverlauf kontinuierlich zu begleiten und transparent zudokumentieren ist gerade bei seltenen Erkrankungen wichtig. Dabei könnenErfahrungen aus dem Versorgungsalltag, sogenannte Real World Data, helfen, einbesseres Verständnis für den tatsächlichen Verlauf im Alltag zu gewinnen. Die