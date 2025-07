UBS stuft Relx auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Relx nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter habe im ersten Halbjahr solide abgeschnitten, schrieb Adam Berlin in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 44,88EUR auf Tradegate (24. Juli 2025, 12:32 Uhr) gehandelt.