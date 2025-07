Das könnte jetzt Ärger auch für BASF geben!

Dass sich die Chemieindustrie nicht nur in Deutschland, sondern weltweit in der Krise befindet, ist kein Geheimnis. Die schwache Industriekonjunktur macht den Herstellern von Basischemikalien zu schaffen, während gestiegene Rohstoff- und Energiekosten auf den Margen lasten.

Gerät die BASF-Aktie jetzt mit in den Abwärtssog?

In der Hoffnung auf Besserung haben Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt bei der Aktie von BASF zugegriffen, die damit am Donnerstagvormittag auf den höchsten Stand seit Anfang April kletterte. Doch die Erholung könnte nun ein rasches Ende finden.

US-Chemieriese Dow liefert schockierend schwache Zahlen

Grund hierfür sind die am Donnerstagmittag von US-Mitbewerber Dow vorgelegten Quartalszahlen, die ohne jede Übertreibung grottenschlecht ausgefallen sind.

Gegenüber dem Vorjahresquartal fielen die Erlöse um 7,3 Prozent auf 10,1 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die ohnehin niedrigen Erwartungen um 130 Millionen US-Dollar verfehlt. Dabei hatte das Unternehmen sowohl mit einem Rückgang der Volumina um 1 Prozent als auch mit um 7,0 Prozent niedrigeren Verkaufserlösen zu kämpfen.

Dramatisch verschlechtere Ertragslage

Expertinnen und Experten hatten vorab damit gerechnet, dass das Unternehmen einen Verlust erleiden würde. Ihre Schätzung lag im Mittel bei einem Fehlbetrag von -0,17 US-Dollar pro Aktie. Das jedoch verfehlte Dow mit einem Minus von 0,42 US-Dollar um das Doppelte.

Insgesamt erlitt der Konzern einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettoverlust in Höhe von 835,0 Millionen US-Dollar. Im Jahr vor hatte Dow noch profitabel gewirtschaftet und einen Überschuss von 439,0 Millionen US-Dollar erzielt. Das markiert nach standardisierter Rechnungslegung GAAP einen Umschwung von +0,62 US-Dollar je Aktie zu einem Minus von 1,18 US-Dollar.

Halbierung der Dividende sorgt für Entsetzen

Angesichts dieser signifikanten Verschlechterung seiner Ertragslage hat sich das Unternehmen zu einem dramatischen Schritt entschlossen: Die Quartalsdividende wurde von 0,70 US-Dollar pro Aktie auf 0,35 US-Dollar halbiert.

CEO Jim Fitterling begründete diesen Schritt folgendermaßen: "Mit dieser Anpassung der Auszahlungsgröße sorgen wir für eine größere finanzielle Flexibilität. Dadurch stellen wir die Fähigkeit von Dow sicher, die größtmöglichen Wachstumschancen zu priorisieren."

Nach der Umstrukturierung und Umbenennung im Jahr 2019 hatte das Unternehmen kontinuierlich 0,70 US-Dollar pro Aktie im Quartal ausgezahlt. Diese Serie endet nun.

Zwischenzeitlich zweistellige Kursverluste

Das Entsetzen über diesen Schritt stand den Anlegerinnen und Anlegern am Donnerstagmittag ins Gesicht geschrieben. In einer ersten Kursreaktion brach die Aktie zweistellig ein, ehe sie sich etwas erholen konnte. Nichtsdestotrotz dürften die seit dem Jahreswechsel erzielten Verluste weiter anwachsen. Die betrugen vor der Zahlenvorlage bereits 24,3 Prozent.

Die Schockwellen erstreckten sich rasch über andere Aktien aus der Chemiebranche. Die Aktie von BASF, die am Morgen noch zu den Top-Gewinner im DAX gehört hatte, büßte einen guten Teil ihrer Gewinne ein. Auch Mitbewerber LyondellBasell geriet unter Druck und kämpfte mit Verlusten.

Fazit: Dow versetzt der Quartalssaison einen heftigen Dämpfer

"Ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld" gab das Unternehmen zur Begründung seiner schwachen Performance im vergangenen Quartal an. Das zeichnet ein weitaus weniger positives Bild vom Zustand der US-Wirtschaft, als sich Investoren zuletzt Glauben machen wollten.

Die Earnings von Dow könnten in einer bislang überwiegend positiv aufgenommenen Quartalssaison für einen Dämpfer und wachsende Zweifel sorgen – zumindest innerhalb der Industriebranche. Einen Grund, die Aktie zu kaufen, gibt es nach den Zahlen jedenfalls nicht. Nach der Halbierung der Dividende bietet Dow nur noch eine Rendite von 4,6 Prozent. Da sind andere Chemieunternehmen besser aufstellt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion