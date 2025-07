KI soll Flugzeugabfertigung in Frankfurt beschleunigen Am Frankfurter Flughafen soll Künstliche Intelligenz dabei helfen, Flugzeuge pünktlicher zu machen. Bereits an fünf Parkpositionen hält ein KI-System vollautomatisch anhand von Videoaufnahmen die einzelnen Schritte einer Flugzeugabfertigung fest, …