WDH 2/Dürr senkt Auftragszielspanne - Kunden wegen Zöllen verunsichert

Fel216 schrieb 05.07.25, 18:47

Hallo Huta,



Hier kommt meine Sicht auf Dürr und die ist interessanterweise genau die Antithese auf deine: in meinen Augen sind hier wesentliche positive Katalysten bereits eingetreten (zB Änderung der Divisionsstruktur auf jetzt 3 vs zuvor 4; VK Umwelttechnik). Der stärkste, die Erholung von Homag steht noch aus, aber die restrukturierung gefällt mir sehr gut und sobald die Nachfrage dort wieder anzieht werden dort schnell EBIT Margen um 8% erzielt werden.



Zum VK Umwelt. Ich finde es richtig und konsequent. Es ist ein Nischenbereich mit überschaubaren Margen, der ca 15% zur Gruppe beitrug. Der VK stärkt die Bilanz und verschlankt das Unternehmen, auch in der Aussendarstellung.



Kurz zur Darstellung: Dürr ist ein Dt Smallcap. Welcher Investor sollte sich ein solches Unternehmen ansehen wenn es zu komplex ist, sprich 4 Divisionen in unterschiedlichen Märkten? Die Arbeit macht sich keiner.



Zur IAS Division. Ich finde die Idee gut, Automatisierung ist faktisch ein Mega Trend. Damit hat man 3 klare Divisionen: Automotive, Automatisierung und Holzmaschinen. Sauber geschnitten.

ABER die Division performed zzt überhaupt nicht und das ist allein dem CEO auf die Fahne zu schreiben - er muss die Probleme lösen und ich Denke das wird er annehmen.



Ich sehe hier also eine sehr günstig bewertete Aktie, die deutliches Margen Potential in IAS und Homag hat. Bei Homag ist die schwäche ausschließlich zyklisch, die Orders werden wieder kommen und dann auch die Marge. Die Bilanz ist jetzt stabil, das Risiko zu warten also gering.

In Zahlen: bei €4mrd Umsatz und 8% EBIT Marge = 320m EBIT, darauf ein 10er Multiple = 3.2mrd minus 200m netto Schulden = 43€ Kursziel bei 69m Aktien.

Selbst bei 7% marge = 37€ Kurs. Nutzt man einen 8er Multiple sind es € 30.



Wenn es fundamental einmal läuft, wird auch der Multiple hoch gezogen. Und wie gesagt, mit der Bilanz fühle ich mich relativ sicher…



Ich warte also ab und beobachte den HOMAG Zyklus.



Viele Grüße,

Fel