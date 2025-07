die Bayerische und muffintech starten Pilotprojekt (FOTO)

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische und das Tech-Startup

muffintech starten ein gemeinsames Pilotprojekt, um den digitalen Antragsprozess

für Sachversicherungen mit künstlicher Intelligenz zu vereinfachen. Im Fokus

steht der KI-Assistent LEA, der Kundinnen und Kunden bei der Antragstellung

begleitet und Fragen im Stil eines Chatbots beantwortet.



Im ersten Schritt wird LEA ("Liefert. Einfach. Antworten.") in einem

Pilotprojekt im Bereich Zahnzusatzversicherung eingesetzt. Ein zweite Testphase

in der Hausratversicherung ist bereits in Planung, soll wenige Wochen später

starten und bereits erste Lerneffekte berücksichtigen. Ziel ist es, die digitale

Antragsstrecke durch personalisierte, interaktive Unterstützung zu verbessern

und damit den Online-Abschluss für Kundinnen und Kunden zu erleichtern.









LEA unterstützt Kundinnen und Kunden bei jedem Schritt des digitalen

Abschlussprozesses. Von der anfänglichen Recherche zum Produkt über die erste

Tarifierung bis zur finalen Antragstellung steht der KI-Assistent auf der

Webseite der Bayerischen jederzeit zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und

Unsicherheiten zu klären. Dabei geht es nicht nur um allgemeine Informationen,

sondern auch um konkrete Hilfestellungen zur Notwendigkeit der einzelnen

Schritte im Antragsprozess. Der KI-Assistent kennt den Prozess bestens und ist

zu jedem Feld aussagefähig. "LEA beantwortet Fragen genau in dem Moment, in dem

sie entstehen. So wird der digitale Abschluss für unsere Kundinnen und Kunden

einfacher, intuitiver und schneller. Alternativ erhält unser Vermittler einen

sehr gut vorqualifizierten Lead mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit", betont

Joachim Zech, Geschäftsführer die Bayerische Online-Versicherungsagentur und

-Marketing GmbH (BOAM).



Zertifizierte KI für mehr Beratungskompetenz



Ein zentrales Modul von LEA basiert auf dem muffintech Insurance Core, den

muffintech gemeinsam mit der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung

entwickelt hat. Es enthält zertifizierte Lerninhalte, wie sie in der

Qualifizierung zur Versicherungsvermittlung (§ 34d GewO) eingesetzt werden. Zur

Qualitätsprüfung wurde das Modul einem der offiziellen IHK-Prüfung

nachgebildeten Test unterzogen und von erfahrenen IHK-Prüfern bewertet. Es

erreichte 98 % der möglichen Punkte, deutlich über dem Durchschnitt realer

Prüflinge und über dem Niveau vieler generischer KI-Lösungen. Das zeigt: LEA

beantwortet nicht nur einfache Fragen, sondern versteht Versicherungsprodukte

und Beratungssituationen im Kern. Kundinnen und Kunden profitieren von klaren,

fundierten Antworten, während Vermittlerinnen und Vermittler entlastet werden Seite 1 von 2 Seite 2 ►





