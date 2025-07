Agravis Raiffeisen AG mit soliden Geschäftszahlen im ersten Halbjahr 2025 (FOTO)

Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG

(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) hat die erste Hälfte des laufenden

Geschäftsjahres abermals solide absolviert, wie die aktuellen Kennzahlen

bestätigen. Mit 29 Mio. Euro bewegte sich das Ergebnis vor Steuern zum 30. Juni

2025 praktisch auf dem Niveau des Vorjahres (28,9 Mio. Euro) und leicht oberhalb

der Planung. Auch der Konzernumsatz nach den ersten sechs Monaten bestätigte mit

4,2 Mrd. Euro nahezu den Vorjahreswert von 4,3 Mrd. Euro. Trotzdem: Die

Erwartungen beim Umsatz wurden übertroffen. Das lag zum einen an Mengenzuwächsen

in verschiedenen Bereichen, aber auch am höheren Preisniveau für relevante

Produktgruppen wie etwa Dünger.



Konzernumsatz soll bis Ende Dezember 8 Mrd. Euro erreichen





"Mit den Werten zum 30. Juni liegen wir sicher innerhalb unseres

Planungskorridors", betonen Vorstandschef Dr. Dirk Köckler und

AGRAVIS-Finanzvorstand Hermann Hesseler. "Daher halten wir die geplanten

Eckwerte für das gesamte Geschäftsjahr für realistisch und erreichbar." Das

Ergebnis vor Steuern betrachte man gewissermaßen als Währung. "Die zum

Jahresende geplanten 60,2 Mio. Euro unterstreichen unsere sichere und starke

Position." Es biete eine stabile Basis, um gemeinsam mit den Partnern im

genossenschaftlichen Verbund wichtige Zukunftsthemen wie die digitale

Transformation umzusetzen. Der Konzernumsatz soll bis Ende Dezember gemäß

Planung 8 Mrd. Euro erreichen.



Neue Genussrechte



Ihre robuste Finanzstruktur will die AGRAVIS noch im Laufe dieses Jahres durch

die Ausgabe neuer Genussrechte festigen. Ziel ist, auf diese Weise die im Herbst

auslaufenden 60 Mio. Euro neu zu platzieren und damit das Eigenkapital zu

stärken. "Damit verschaffen wir uns die notwendige Flexibilität für weiteres,

solides Wachstum", erklärt Finanzvorstand Hermann Hesseler. Mit diesem

Finanzierungsinstrument hat die AGRAVIS in der Vergangenheit wiederholt gute

Erfahrung gemacht. Das Investoreninteresse war stets sehr groß. Eine digitale

Investorenkonferenz Anfang Juli stimmt die AGRAVIS zuversichtlich, dass dies

auch jetzt wieder der Fall sein kann.



Vermutlich ab dem 6. Oktober können die Genussscheine angeboten werden. Nach

jetzigem Stand wird es zwei Tranchen geben: eine für Aktionäre, Altinvestoren

und Mitarbeitende sowie eine zweite für interessierte Dritte. Die genaue

Aufteilung der Tranchen, die Verzinsung sowie die Laufzeit und die weitere

Ausgestaltung der Genussscheine werden aktuell erarbeitet. Für Informationen und

Rückfragen steht der AGRAVIS-Bereich Recht/Aktionäre zur Verfügung: Telefon 0251

. 682-19300, E-Mail: mailto:genussschein@agravis.de .



Gut vorbereitet für die kommenden Ernte-Wochen



Die AGRAVIS geht die bevorstehenden Erntewochen

(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen/themen-und-kampagnen/ernte) gut

vorbereitet an. Die in weiten Teilen inzwischen abgeerntete Gerste erbrachte im

AGRAVIS-Arbeitsgebiet gute bis sehr gute Erträge und Qualitäten. Mit Zuversicht

sieht die AGRAVIS dem Einholen der weiteren Druschfrüchte entgegen. AGRAVIS-Chef

Dirk Köckler: "Hoffentlich bleibt das Wetter stabil, damit wir die Ernte

gemeinsam ohne große Regenunterbrechungen durchziehen können." Die AGRAVIS stehe

jedenfalls an ihren Agrarstandorten mit leistungsstarken Erfassungskapazitäten

bereit, um die anliefernden Landwirtinnen und Landwirte rasch abzufertigen.



Pressekontakt:



Bernd Homann

AGRAVIS Raiffeisen AG

Kommunikation

Industrieweg 110

48155 Münster

Tel.: 02 51/6 82-20 50

Fax: 02 51/6 82-20 48

E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de

http://www.agravis.de



