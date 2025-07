American Tungsten Corp. gibt Abschluss einer erweiterten Finanzierungsrunde im Wert von 7 Mio. $ bekannt und veröffentlicht Updates zur Unternehmensführung

Vancouver, BC, 24. Juli 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) („American Tungsten“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldungen vom 30. Juni 2025 und 17. Juli 2025 nun den erfolgreichen Abschluss seiner überzeichneten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) bekannt zu geben. Im Rahmen der Platzierung wurden vom Unternehmen 14.000.000 Stammaktien (die „Aktien“) zum Preis von 0,50 CAD pro Aktie ausgegeben und damit ein Bruttoerlös in Höhe von 7.000.000 CAD erzielt. Die rege Nachfrage seitens institutioneller Anleger und firmeninterner Personen (Insider) unterstreicht das wachsende Vertrauen in die Vision, Strategie und Dynamik des Unternehmens im Sektor der kritischen Metalle.

Für bestimmte Leistungen, die von diversen Vermittlern (Findern) in Zusammenhang mit der Platzierung erbracht wurden, bezahlte das Unternehmen den entsprechenden Findern nach dem Fremdvergleichsgrundsatz Vermittlungshonorare (Finder Fees) in Höhe von insgesamt 253.421,35 CAD in bar. Das entspricht einem Gegenwert von 3,6 % des Bruttoerlöses, der dem Unternehmen von zeichnenden Personen/Unternehmen, die von den Findern an das Unternehmen herangeführt wurden, zugeflossen ist. Darüber hinaus gab das Unternehmen an bestimmte Finder nach dem Fremdvergleichsgrundsatz 502.293 Warrants für den Erwerb von Stammaktien (die „Finder Warrants“) aus. Jeder Finder Warrant berechtigt zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,50 $ pro Aktie und kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Diese Frist endet am 25. November 2025. Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Platzierung für die Finanzierung von Explorationsprogrammen, Optionszahlungen, den Erwerb von Mineralkonzessionen sowie Marketingausgaben verwenden bzw. in das Betriebskapital (Working Capital) investieren.

Des Weiteren teilt das Unternehmen mit, dass Herr Dennis Logan mit sofortiger Wirkung zum Chief Financial Officer des Unternehmens ernannt wurde. Herr Logan hat mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistung und Ressourcen. Zuvor war er in leitenden Funktionen im Finanzwesen bei börsennotierten Unternehmen wie Almonty Industries Inc. tätig, wo er maßgeblich an der Kapitalbeschaffung und der Steigerung der betrieblichen Effizienz im Wolframsektor beteiligt war. Das Unternehmen möchte außerdem Herrn Ajay Toor seinen aufrichtigen Dank für sein Engagement während seiner Amtszeit aussprechen und wünscht ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Unternehmungen.