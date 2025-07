Triebwerksbauer MTU legt trotz Rückrufs zu - Aktie fällt nach Rrally

(Neu: Kursentwicklung aktualisiert)



MÜNCHEN (dpa-AFX) - Beim Münchner Triebwerksbauer MTU laufen die Geschäfte trotz des Rückrufs tausender Turbinen immer besser. Im zweiten Quartal legten Umsatz und Gewinn erneut kräftig zu, und der scheidende Vorstandschef Lars Wagner sieht den Dax-Konzern auf gutem Weg zu seinen im Juni angehobenen Jahreszielen. Die größte Unsicherheit sieht er weiterhin in der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Der Kurs der MTU-Aktie kletterte zwischenzeitlich auf ein Rekordhoch, geriet dann aber unter Druck.

Das Papier wurde am Vormittag mit 395,80 Euro so teuer gehandelt wie nie zuvor. Zuletzt notierte es dann aber mit einem Kursverlust von rund drei Prozent auf 374,70 Euro am Dax-Ende. Das dürfte aber vor allem daran gelegen haben, dass Anleger nach der Rekordrally erst einmal Kasse machten. Branchenexpertin Chloe Lemarie vom Investmenthaus Jefferies sieht jedefalls angesichts der jüngsten Geschäftszahlen sogar bei den bereits erhöhten Jahreszielen noch Luft nach oben.