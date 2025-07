Börsen Update Europa - 24.07. - CAC 40 schwach -1,45 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:41) bei 3.856,79 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: Evotec +5,45 %, SMA Solar Technology +3,77 %, Formycon +2,55 %

Flop-Werte: ATOSS Software -8,53 %, Infineon Technologies -3,86 %, SILTRONIC AG -3,11 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.368,05 PKT und fällt um -0,92 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +2,47 %, Bayer +1,95 %, Banco Santander +1,69 %

Flop-Werte: Stellantis -4,90 %, Infineon Technologies -3,86 %, TotalEnergies -3,33 %

Der ATX bewegt sich bei 4.563,40 PKT und steigt um +1,01 %.

Top-Werte: Oesterreichische Post +2,05 %, Erste Group Bank +1,04 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,76 %

Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -2,10 %, voestalpine -1,89 %, Immofinanz -1,55 %

Der SMI steht aktuell (13:59:50) bei 12.030,02 PKT und fällt um -1,37 %.

Top-Werte: Roche Holding +1,06 %, UBS Group +0,84 %, ABB +0,26 %

Flop-Werte: Nestle -6,60 %, Lonza Group -3,17 %, Givaudan -2,17 %

Der CAC 40 steht bei 7.852,76 PKT und verliert bisher -1,45 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +1,45 %, Kering +1,44 %, Pernod Ricard +0,83 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -14,08 %, Dassault Systemes -9,44 %, Stellantis -4,90 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:29) bei 2.613,60 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: Getinge (B) +2,78 %, AstraZeneca +1,67 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,85 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,66 %, Telia Company -0,88 %, Swedbank Shs(A) -0,75 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:25) bei 4.860,00 PKT und steigt um +1,04 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +4,01 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,42 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,69 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,06 %, Viohalco -1,01 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,86 %