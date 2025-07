LKQ - Aktie crasht -10,33 % - 24.07.2025

LKQ Corporation ist ein globaler Marktführer im Vertrieb von Fahrzeugersatzteilen und -zubehör, mit starker Präsenz in Nordamerika und Europa. Das Unternehmen bietet sowohl Original- als auch Nachbauteile an und betreibt ein umfangreiches Netzwerk an Recyclingzentren. Hauptkonkurrenten sind AutoZone und Advance Auto Parts. LKQs Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus Recyclingservices und einer breiten Produktpalette.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von LKQ mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -12,33 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LKQ Aktie damit um +1,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von LKQ -7,37 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

LKQ Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,87 % 1 Monat +0,93 % 3 Monate -12,33 % 1 Jahr -21,96 %

Informationen zur LKQ Aktie

Es gibt 258 Mio. LKQ Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,69 Mrd.EUR wert.

Progressing with Simplifying the Portfolio to Enhance Return on Invested Capital Reaffirms Commitment to Executing on Three-Year Plan to Drive Shareholder Value Updates Outlook for Full Year 2025; Capital Allocation Strategy Unchanged ANTIOCH, …

LKQ Aktie jetzt kaufen?

Ob die LKQ Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LKQ Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.