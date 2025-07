ATMY) (FWB: K8J0) schließt Finanzierung unter Beteiligung eines strategischen Bergbauinvestors ab

Vancouver, BC, 24. Juli 2025 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) gibt bekannt, dass das Unternehmen die am 14. Juli 2025 angekündigte Privatplatzierung (die „Platzierung“) mit einem strategischen Rohstoffinvestor abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat insgesamt 5.750.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,10 C$ pro Stammaktie ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von 575.000 C$ eingenommen. Der Nettoerlös aus der Platzierung wird zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten durch das Unternehmen sowie als allgemeines Working Capital verwendet. Die ausgegebenen Aktien sind an eine Haltedauer von 4 Monaten gebunden. Ein Direktor des Unternehmens hat sich ebenfalls an der Finanzierung beteiligt.