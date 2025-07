Millennial gibt Erhöhung der Privatplatzierung auf 5.903.226 Einheiten mit einem Erlös von 9.150.000 Dollar bekannt

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es den Umfang der Privatplatzierung auf 5.903.226 Einheiten mit einem Erlös von 9.150.000 Dollar erhöht. Mit Ausnahme der Anzahl der verkauften Einheiten bleiben die Privatplatzierung und die Bedingungen der Einheiten und Warrants unverändert.

Auf einen Teil der Privatplatzierung kann eine Provision in Höhe von 7 % in bar fällig werden.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird zur Finanzierung der weiteren Exploration und Erschließung des Banio-Kaliumprojekts des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Verbundene Parteien:

Die Beteiligung von Insidern an der Privatplatzierung wird mit der Erhöhung der verkauften Privatplatzierungsanteile voraussichtlich weniger als 25 % betragen. Die Beteiligung von Insidern stellt eine „Transaktion mit nahestehenden Personen” im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Holders in Special Transactions („MI 61-101”) dar. Die Ausgabe dieser Einheiten ist von den formellen Bewertungs- und Minderheitsaktionärs-Zustimmungsanforderungen gemäß MI 61-101 befreit, da es sich um die Ausgabe von Wertpapieren gegen Barzahlung handelt und der Marktwert der ausgegebenen Einheiten sowie die für Insider-Einheiten gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Für die Zwecke der Ausnahmen gemäß MI 61-101 ist das Unternehmen nur an der TSX Venture Exchange notiert.