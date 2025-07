Brent Öl übt enormen Druck aus. Ölpreis könnte spektakuläre Bewegung auslösen

Ölmarkt setzt auf Einigung im Handelskonflikt zwischen USA und EU

Das Handelsabkommen zwischen den USA und Japan schürt die Hoffnung, dass es auch eine Verhandlungslösung zwischen den USA und der EU geben könnte. Sollte es hierzu kommen, würde ein maßgeblicher Belastungsfaktor für den Ölpreis seinen Schrecken verlieren. Doch noch ist nichts in trockenen Tüchern. So ist auch eine Eskalation des Zollkonflikts nicht gänzlich ausgeschlossen.

US-Daten als Preistreiber

Bereits in der letzten Kommentierung zu Brent Öl an dieser Stelle wurde ein deutlicher Rückgang der US-Rohöllagerbestände thematisiert. Dieser setzte sich aktuellen Daten der EIA (U.S. Energy Information Administration) zufolge auch in der Woche zum 18. Juli fort. In der Woche zum 18. Juli sanken laut EIA die US-Rohöllagerbestände um weitere 3,2 Mio. Barrel auf nunmehr 419 Mio. Barrel. Die EIA gab zudem die Fördermenge für die Woche zum 18. Juli mit 13,273 Mio. bpd an. Zum Vergleich. Für die Woche zum 11. Juli wurde eine Ölproduktion in Höhe von 13,375 Mio. bpd vermeldet. Der bisherige Rekord wurde in der Woche zum 06. Dezember 2024 mit 13,631 Mio. bpd vermeldet. Die Fördermenge ist mittlerweile deutlich rückläufig. Damit verliert nun ein weiterer Belastungsfaktor an Bedeutung.

Zusammengefasst - Ölpreis könnte spektakuläre Bewegung auslösen

Die in dieser Phase entscheidende Marke lautet 70 US-Dollar. Brent Öl rannte zuletzt vergeblich gegen diesen Widerstand an. Das bisherige Unvermögen, die 70 US-Dollar aufzubrechen, mahnt durchaus zur Vorsicht, doch vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage ist eine Bewegung des Ölpreises über die 70 US-Dollar als Szenario zu favorisieren. Sollte es zum Ausbruch kommen, könnte Brent Öl rasch in Richtung 75 US-Dollar oder gar 83 US-Dollar vorstoßen. Auf der Unterseite darf es hingegen nicht unter die 66 US-Dollar gehen. Anderenfalls wäre Obacht geboten. Auch für die Aktien der großen Ölkonzerne, wie Shell, BP, Exxon Mobil oder aber Chevron gilt: Sie wollen nach oben, können aber noch nicht.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

