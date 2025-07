DIE ERSTE KI-SIMULIERTE ROLLENSPIEL-LÖSUNG, DIE EXKLUSIV FÜR PHARMA-AUSSENDIENSTMITARBEITER ENTWICKELT UND IN VEEVA PROMOMATS UND MEDCOMMS INTEGRIERT WURDE

TORONTO und NEW YORK, 24. Juli 2025 /PRNewswire/ -- ACTO, ein führender Anbieter von KI-gestützten kommerziellen Lern-, Befähigungs- und Kundenbindungslösungen für die Biowissenschaften und ein Veeva-Produktpartner sowie Mitglied des Veeva AI-Partnerprogramms, gab heute die Einführung von CxZone bekannt, der ersten und einzigen KI-simulierten Rollenspiellösung, die ausschließlich für pharmazeutische Außendienstmitarbeiter entwickelt und in Veeva PromoMats und MedComms integriert wurde. CxZone wurde entwickelt, um die Kundenerfahrung (CX) zu verbessern, und hilft Außendienstteams, klinische Gespräche in einer schnellen, flexiblen und feedbackreichen Umgebung zu meistern, die auf die einzigartigen Nuancen der Branche zugeschnitten ist.

CxZone bietet Außendienstmitarbeitern und MSLs ein urteilsfreies On-Demand-Training mit sofortigem Feedback, das auf die individuellen Vertriebsprozesse und Coaching-Modelle eines Unternehmens abgestimmt ist. Im Gegensatz zu generischen KI-Rollenspielen geht CxZone über die Entwicklung grundlegender Verkaufsfähigkeiten hinaus und konzentriert sich auf das, was in Gesprächen mit Vertretern des Gesundheitswesens am wichtigsten ist – klinische Kompetenz und Produktbotschaften. Übungsszenarien in CxZone können um Inhalte herum aufgebaut werden, die automatisch mit Veeva PromoMats und MedComms synchronisiert werden, um sicherzustellen, dass Außendienstmitarbeiter immer mit aktuellen, genehmigten Materialien üben. Dies fördert die Nutzung von Werbematerialien, wissenschaftlichen Artikeln, Berichten über klinische Studien und anderen Ressourcen, die die Erfahrung von Vertretern des Gesundheitswesens verbessern.

„Wir sind begeistert von CxZone, da es die Dynamik der Gespräche unserer Außendienstteams mit Augenspezialisten widerspiegelt", sagt Sheryl Bisson, Senior Manager, Training & Development bei Johnson & Johnson Vision. „Es wird das Selbstvertrauen und die klinischen Fähigkeiten unserer Außendienstmitarbeiter stärken, so dass sie bei jeder Interaktion glänzen können. Das könnte wirklich etwas Neues sein."