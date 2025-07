Nasdaq 100 winkt Rekord - Google stark, Tesla schwach

@L'Oréal

wegen den 0,11877 €, die im Juli mit Valuta 07.05.2025 ausbezahlt wurden, habe ich zwar noch nichts aussagekräftiges gefunden.

Allerdings zum Thema registered Shares.

In 2025 wurden 7€ Dividende ausbezahlt. Falls man mindestens vor 2 Jahren seine L'Oréal-Aktien von Inhaber nach Namensaktien umgetauscht hat, bekommt man zusätzlich noch einen 10% Loyalitätsbonus.

Mein Provider frägt mich jedes Jahr im November, ob ich diese eintauschen will, ich habe das noch nicht gemacht.

Falls man seine Aktien umtauschen will, sind diese nicht mehr handelbar. Will man die Namensaktien veräußern, muss man sie erst wieder in Inhaberaktien wandeln lassen.





Ich habe auch ChatGPT gefragt, warum er Mist erzählt hat. Letztendlich weiss er es auch nicht, warum 0,11877 € zusätzlich ausbezahlt werden, er "schätzt", dass es ein Teil des Bonuses (0,70 €) ist - es wären dann also 17% vom 10% Bonus - keine Ahnung Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif Vielleicht wird ja der Restbonus an die übrigen Aktionäre ausbezahlt Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif In 2024 waren es jedenfalls 0,15077 € je Aktie.





@ChatGPT:

Joa, es zeichnet sich ab, dass der AI Hype zuneige geht.

Laut Gartner befinden sich die meisten AI Themen noch im Hype-Zustand, kurz vorm "ins Loch fallen".





Bild: https://www.mrak.at/wp-content/uploads/2025/06/hype_cycle_ai_2025-1024x675.jpg





Quelle:





Ein anderer Artikel beschreibt, dass Capex, der aktuell in die ganzen Rechenzentren gesteckt wird, die Wirtschaft auffrisst. Der Autor geht soweit, dass er davor warnt, dass die AI-Blase mindestens genauso Schlimm werden könnte wie damals der .com-Hype.

Jedenfalls wird aktuell mehr Gelder in den Bau von Rechenzentren gesteckt, als AI jemals einbringen könnte:

Ich halte den aktuellen AI-Hype auch für übertrieben, aber er ist notwendig, um die entsprechenden Fortschritte zu gewährleisten.

Aber die Erwartungen an AI sind auf jeden Fall höher als das, was AI aktuell imstande ist zu leisten.

...wenn ChatGPT mir noch nichtmal sagen kann, wofür die Dividende von 0,11877 € im Juli gezahlt wurde... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif