American Airlines traut sich nach gutem Quartal wieder Jahresprognose zu

FORT WORTH (dpa-AFX) - Auch die US-Fluggesellschaft American Airlines hat wieder eine klarere Auffassung zum Verlauf des Gesamtjahres. Im April hatte das Management seine Prognose mit Verweis auf die wirtschaftlichen Turbulenzen zurückgezogen. Ebenso wie American Airlines jetzt haben zuletzt auch andere Flugkonzerne ihre Jahresziele wieder aufgenommen, die sie zuvor gekappt hatten. Trotz des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Zoll-Streits mit diversen Staaten reisen die Menschen wieder mehr. Die American-Airlines-Aktie gab vorbörslich nach, da die Prognose enttäuschte.

American Airlines erwartet 2025 beim um Sonderposten bereinigten Ergebnis je Aktie zwischen minus 0,20 Dollar und plus 0,80 Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Sofern der inländische Flugverkehr weiter zunimmt, sei das obere Ende der prognostizierten Spanne realistisch. Das untere Ende sei lediglich zu erwarten, falls sich das konjunkturelle Umfeld verschlechtert, was momentan aber nicht absehbar sei. Die Mitte der vom Konzern ausgegeben Spanne liegt unter den Erwartungen von Analysten.