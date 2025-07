Indien als Gastgeber internationaler Raumfahrtführer für Karman-Woche 2025 ausgewählt

Berlin und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Das Karman-Projekt, eine globale

Stiftung zur Förderung von Frieden und Kooperation im Weltraum, gab bekannt,

dass seine Vorzeigeveranstaltung "Karman Week 2025" in Bangalore, Indien ,

stattfinden wird, ausgerichtet von einem der weltweit führenden

Earth-Intelligence-Unternehmen, SatSure.



Das begehrte jährliche Treffen wird 15 hochrangige globale Führungskräfte aus

der Raumfahrt - darunter Astronauten, Agenturleiter sowie Führungskräfte aus der

Industrie - für eine Woche im Oktober zum strategischen Dialog, kulturellen

Austausch und zur Präsentation von Innovationen zusammenbringen. Zur

diesjährigen ausgewählten Delegation gehören unter anderem Fellows von

Organisationen wie Axiom Space, Airbus, der saudischen Weltraumbehörde, der

Weltraumbehörde des Vereinigten Königreichs sowie der kenianischen

Weltraumbehörde .





Das Karman-Projekt und SatSure verbindet eine langjährige Beziehung und SatSuresGründer sowie Geschäftsführer, Prateep Basu , wurde 2020 zum Karman-Fellowernannt. Im Rahmen seines "Fellowship Commitments" hat Basu die PlattformSatSure Sparta ins Leben gerufen - eine interne Initiative zur einfachen Nutzungvon Erdbeobachtungsdaten und ein Modell für die finanzielle Eingliederung vonindischen Kleinbauern. Die Partnerschaft spiegelt die gemeinsame Aufgabe wider,sinnvolle, sektorübergreifende Maßnahmen in der Raumfahrt voranzutreiben, wobeidie Karman-Woche 2025 einen weiteren Meilenstein darstellt."Indien ist nicht nur führend im Bereich der Weltraumforschung, sondern auch einVorreiter bei der Nutzung von Weltraumtechnologien zur Bewältigung realerHerausforderungen - sei es in der Landwirtschaft, der Klimaresistenz oder derKatastrophenhilfe", so Hannah Ashford, Geschäftsführerin des Karman-Projekts."Mit unserem Fellowship in Bangalore können wir direkt in diesem Sinne derzielgerichteten Innovation in Kontakt treten und unsere weltweitenFührungskräfte mit einem der dynamischsten und missionsorientiertestenRaumfahrt-Ökosysteme der Welt verbinden.Bangalore ist Indiens führende Raumfahrt- und Technologiestadt. Sie beherbergtdie Indian Space Research Organisation (ISRO) sowie ein florierendes Ökosystemfür Startups und Risikokapital. Die Karman-Woche 2025 wird Indiens führendeRolle bei öffentlich-privaten Partnerschaften , klimabezogenenRaumfahrtanwendungen und internationaler Kooperation hervorheben. Das Programmumfasst direkte Kontakte mit dem indischen Raumfahrtsektor sowie kulturelleAktivitäten und ein naturnahes Retreat für Führungskräfte. Diese immersivenErfahrungen zielen darauf ab, Vertrauen aufzubauen sowie die Kooperation über