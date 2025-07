Bloom Energy: Das lässt die Wasserstoff-Aktie jetzt durch die Decke gehen!

Ein Unternehmen, für das nachhaltige Profitabilität bereits zum Greifen nahe ist, ist der Brennstoffzellenhersteller Bloom Energy. Der hat sich mit der Ausrüstung von Datenzentren früh eine aussichtsreiche Nische gesucht und profitiert jetzt vom KI-Boom.

... aber nur wenige sind aussichtsreich. Zum Beispiel: Bloom Energy!

Für die Betreiber von Datenzentren sind die Brennstoffzellen von Bloom Energy besonders lukrativ, da sie einerseits mit dem in den USA im Überschuss vorhandenen Erdgas, aber eben auch mit Wasserstoff betrieben werden können, womit sie zukunftssicher sind, sollte CO²-Neutralität in den USA wieder an Bedeutung gewinnen.

Die starke Marktposition in dieser Nische hat dem Unternehmen jetzt zu einer aussichtsreichen Partnerschaft verholfen. Mit niemandem geringeren als dem Cloud-Riesen Oracle wird Bloom Energy künftig zusammenarbeiten. Oracle ist einer der Haupttreiber des Ausbaus von KI-Datenzentren.

Partnerschaft könnte zu explosiver Umsatzsteigerung führen

Wie die beiden am Donnerstagmittag bekannt gegeben haben, wird Oracle die Brennstoffzellen von Bloom Energy künftig in ausgewählten seiner in der Entstehung befindlichen Datenzentren einsetzen. Die Installation soll schon innerhalb der kommenden 90 Tage stattfinden.

Wenngleich sich in der Pressemitteilung keine konkreten Angaben zur Installationsleistung oder dem finanziellen Gegenwert des Deals finden lassen, gibt es einige Anzeichen für einen spürbaren Effekt auf die Bilanz von Bloom Energy.

Die kurze Frist von 90 Tagen könnte zu einem Umsatzboom bereits im laufenden Quartal führen. Des Weiteren äußerte sich Mahesh Thiagarajan, Vizepräsident von Oracle, folgendermaßen: "Wir sehen eine anhaltend starke Nachfrage nach unseren OCI-Clouddienstleistungen über unser gesamtes Portfolio einschließlich unserer großen Gigawatt-Datenzentren hinweg".

Das deutet auf einen grundsätzlich hohen Auftragswert hin, vor allem da Thiagarajan auch auf Skalierbarkeit der Anlagen von Bloom Energy verweist.

Investoren begeistert, Aktie legt zeitweise 20 Prozent zu

Am Markt kommt die Partnerschaft mit Oracle hervorragend an. Die Aktie verteuerte sich am Donnerstagnachmittag in der Spitze um 20 Prozent. Damit verdoppelt sie ihre seit dem Jahreswechsel angefallenen Kursgewinne auf knapp 44 Prozent.

Der Tageshöchstkurs von 33,18 US-Dollar bedeutet außerdem ein neues 52-Wochen-Hoch sowie den Ausbruch über den bei 30,00 US-Dollar verlaufenden Horizontalwiderstand. Damit könnten aus technischer Perspektive die Weichen für eine Anschlussrallye und weitere Kursgewinne gestellt sein.

Fazit: Aussichtsreich, aber auch noch sehr spekulativ

Völlig sorglos sollten Anlegerinnen und Anleger jedoch nicht agieren, denn so aussichtsreich Bloom Energy in seiner spannenden Nische langfristig positioniert ist, so sehr ist bereits einiges an Zukunftsfantasie eingepreist. Für das laufende Geschäftsjahr veranschlagen Analystinnen und Analysten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 57,1 und selbst für 2026 steht bereits ein KGV von 32,5 zu Buche. In diese Bewertung muss das Unternehmen erst einmal hineinwachsen, zumal die Profitabilität unter der US-Handelspolitik und den Auswirkungen auf globale Lieferketten leiden könnte.

Wer bereits investiert ist, kann seine Gewinne laufen lassen. Anlegerinnen und Anleger, die an einem Einstieg interessiert sind, sollten zugunsten einer höheren Risikomarge auf Korrekturen warten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion