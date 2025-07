Japans Rekordverschuldung und schwache Bond-Nachfrage bedrohen Stabilität

Japans Staatsverschuldung hat mit rund 1.300 Billionen Yen (etwa 7,7 Billionen Euro) Ende März einen neuen Rekord erreicht. Doch die Finanzierung dieser Schulden wird jetzt in Frage gestellt, weil die Unterstützung der Bank of Japan wegfällt und die Lage nach Jahrzehnten der Deflation zunehmend besorgniserregend ist.

Bereits im Mai 2025 sorgte eine schlecht nachgefragte Auktion von 20-jährigen Anleihen für eine erhebliche Volatilität auf dem Markt. Am 23. Juli 2025 wurde die schwächste Nachfrage seit 2011 für eine 40-jährige Staatsanleihe registriert.

Die Herausforderungen werden durch die Entscheidung der BOJ, ihre Anleihenkäufe zu drosseln, noch verstärkt. Bislang war die BOJ der größte Käufer von japanischen Staatsanleihen und hatte durch eine massive quantitative Lockerung die Schuldenlast des Landes unterstützt. Zum Ende des vergangenen Jahres befanden sich 52 Prozent der japanischen Staatspapiere in den Händen der Zentralbank, wie aus Daten von Bloomberg hervorgeht.

Doch jetzt, da die BOJ ihre Bilanz reduzieren möchte, haben andere Käufer, wie Versicherungen oder Banken, die traditionell eine bedeutende Rolle auf dem Markt spielten, nicht genug Kapital bereitgestellt, um diese Lücke zu füllen. Und die Nachfrage aus dem Ausland ist traditionell niedrig (ca. 6,4 Prozent), nicht zuletzt aufgrund der niedrigen Renditen.

Ohne die Unterstützung der BOJ stehen die Finanzierungskosten für das Land, seine Unternehmen und die Verbraucher auf der Kippe. Denn um die Nachfrage anzukurbeln, müssten die Renditen deutlich steigen, was aber auch die Kosten der Schulden erheblich erhöhen würde. Bereits am 19. Mai erklärte Japans Premierminister Shigeru Ishiba, dass Japans Finanzlage schlechter sei als die Griechenlands.

Die allgemeine Unsicherheit über die politische Lage und die fiskalische Steuerung verschärfen die Lage. In den jüngsten Parlamentswahlen hat Premierminister Ishiba seine Mehrheit verloren, was zu einem weiteren Zinsschub auf die japanischen Anleihen führen könnte. Die Opposition fordert steuerliche Erleichterungen, die mit einem weiteren Anstieg der Staatsausgaben einhergehen würde und ein zusätzlicher Belastungsfaktor für den bereits angeschlagenen Bond-Markt wäre. Sollte der Druck auf den Markt anhalten, könnte es zu einer höheren Staatsverschuldung und einem weiteren Anstieg der Bond-Renditen kommen. Ein Teufelskreis.

Das könnte auch weitreichende Folgen für den internationalen Markt haben. In der Vergangenheit zog es japanisches Kapital aufgrund der niedrigen Zinsen und sicheren Staatsanleihen aus Japan in den US-Markt. Doch dieser Kapitalfluss könnte sich nun umkehren, da die japanischen Renditen zunehmend attraktiver werden und die Investoren Kapital von den US-Märkten abziehen könnten. Aber gerade die USA müssen ihre Bond-Emissionen kräftig aufstocken, um ihr explodierendes Staatsdefizit zu finanzieren.

Tipp aus der Redaktion Feste Zinsen und in der Regel weniger Schwankungen als Aktien: Mit Anleihen erweitern Sie Ihr Depot um eine weitere spannende Assetklasse. Feste Zinsen und in der Regel weniger Schwankungen als Aktien: Mit Anleihen erweitern Sie Ihr Depot um eine weitere spannende Assetklasse. Entdecken Sie jetzt rund 40.000 Staats- und Unternehmensanleihen zu günstigen Konditionen bei SMARTBROKER+

Um die Lage im eigenen Land etwas zu stabilisieren, kündigte die Bank of Japan im Juni an, die Verkäufe ihrer gehorteten Bond-Bestände zu reduzieren. Diese Maßnahme könnte die Volatilität dämpfen, doch es bleibt abzuwarten, wie effektiv sie in einer Zeit hoher Staatsverschuldung und zunehmender Inflationsängste sein wird. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Regierung ihre Ausgaben weiter erhöhen wird, was ebenfalls die Bond-Märkte und die Zinsen belasten könnte.

Japan steht an einem kritischen Wendepunkt: Die finanzielle Stabilität des Landes hängt zunehmend davon ab, wie gut es gelingt, den Bond-Markt und die Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen. Sollte die Nachfrage nach Langfristanleihen weiter sinken und die BOJ ihre Unterstützungsmaßnahmen nicht schnell genug anpassen können, könnte Japan in eine finanzielle Zwickmühle geraten, die nicht nur in Japan, sondern auch an den globalen Märkten für Turbulenzen sorgen könnten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion