Vodafone schlägt sich besser als gedacht - Schwund in Deutschland

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat es auf seinem wichtigsten Markt Deutschland weiter schwer. Weil die Wachstumsmärkte Türkei und Afrika für Vodafone aber gut abschnitten und der Konzern in der Heimat Großbritannien den Mobilfunker Three übernommen hat, kletterte der Gesamtumsatz im ersten Geschäftsquartal (Ende Juni) um 3,9 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Das um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe bereinigte Wachstum der Serviceerlöse - also ohne Geräteverkäufe - fiel mit 5,5 Prozent etwas besser aus als von Analysten zuvor gedacht. Die bereits zuletzt gut gelaufene Aktie legte am Nachmittag um mehr als vier Prozent zu.

In diesem Jahr hat das Papier fast ein Viertel gewonnen. Die Lage beim Serviceumsatz in Deutschland bessere sich, schrieb Berenberg-Analyst Paul Sidney. Mit knapp 87 Pence ist der Kurs aber noch weit von einstigen Höhen entfernt. Im Frühjahr 2022 war die Aktie auf einem Hoch noch über 140 Pence wert. Das Rekordhoch aus den Zeiten der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende bereinigt um Kapitalmaßnahmen liegt bei fast 600 Pence.