Moritz Rehmann und Stefan Breintner (DJE): Robuste Strategie für volatile Märkte

Der flexible Mischfonds setzt auf Megatrends wie etwa Digitalisierung, nachhaltige Technologien, demographische Entwicklung sowie Infrastruktur. Das Kalkül: Unternehmen, die diesen Trends folgen, dürften von den strukturellen gesellschaftlichen Veränderungen profitieren. Eine weitere Kernkompetenz des Fonds liegt in seiner sehr flexiblen Asset-Allokation. Die Aktienquote wird dynamisch gesteuert. Zugleich bewegt sich die Anleihequote je nach Marktlage zwischen 0 und 49%, ergänzt durch einen strategischen Edelmetallanteil von bis zu 10%. Diese Flexibilität erlaubt es dem Fondsmanager Moritz Rehmann und seinem Team, schnell und effektiv auf Veränderungen am Markt zu reagieren und so Balance zwischen Chancen und Risiken zu managen. Während der Themenfokus und der Aktienanteil die Partizipation an Chancen gewährleisten, sollen Anleihen und Edelmetalle für Stabilität sorgen.

Aktienstrategie: Substanz und Wachstum im Fokus

Aber auch im Bereich Aktien konzentriert sich der Fonds auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit solider Substanz. Der opportunistische Aspekt in der Aktienauswahl betrifft das überdurchschnittliche Wachstumspotenzial, das das Fondsmanagement in den jeweiligen Unternehmen sieht. Besonders im Technologiesektor liegt ein klarer Fokus auf Softwareunternehmen, die innovative Lösungen z. B. im Wachstumstrend Künstliche Intelligenz anbieten und dadurch nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufbauen können. Zusätzlich investiert der Fonds gezielt in Unternehmen, deren starke Marken eine hohe Preissetzungsmacht besitzen und die damit robuster gegenüber Inflation und Marktunsicherheiten sind.

Die regionale Strategie berücksichtigt die großen Märkte und Trends. In China stehen beispielsweise Unternehmen aus den Sektoren Technologie und Konsum im Fokus, die von der politischen Förderung der heimischen Wirtschaft profitieren. In Japan werden besonders Finanzunternehmen bevorzugt, da diese von den lokalen steigenden Zinsen profitieren können. Europa bietet Chancen bei Finanzdienstleistern und Unternehmen, die von der erhöhten Marktvolatilität profitieren.

Anleihen und Edelmetalle für die Stabilität

Bei der Anleihenauswahl setzt der Fonds auf hohe Bonitäten und moderate Laufzeiten, nicht zuletzt bei Staatsanleihen. In unsicheren Marktphasen tragen Anleihen aufgrund ihrer Liquidität und Stabilität dazu bei, die Volatilität des gesamten Portfolios zu senken. Die defensive Ausrichtung des Anleihesegments gewährleistet eine solide Portfoliobasis und schafft zusätzlichen Raum für risikokontrollierte Aktieninvestments. Edelmetalle, vor allem Gold, spielen ebenfalls eine strategische Rolle im Portfolio. Als traditioneller Wertspeicher und Schutz vor Inflation leistet Gold in volatilen und geopolitisch angespannten Zeiten einen wertvollen Beitrag zur Portfolio-Stabilität. Historisch betrachtet bestätigt sich der langfristige Nutzen von Goldinvestments immer wieder durch positive Beiträge zur Gesamtperformance des Fonds.

Entscheidungsfaktor ESG

Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien sind im Investmentprozess von DJE generell integriert. Für das Fondsmanagement des DJE – Multi Asset & Trends sind diese Kriterien ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Denn: Unternehmen, die ökologische und soziale Verantwortung übernehmen, bieten in der Regel langfristig bessere Perspektiven und reduzieren potenzielle regulatorische Risiken. Investments im Rüstungssektor sind deswegen trotz der jüngeren Performance grundsätzlich ausgeschlossen. Stattdessen investiert der Fonds gezielt in nachhaltige Wachstumsbranchen wie grüne Technologien und IT-Security, um an strukturell ähnlichen Wachstumstrends zu partizipieren.

Dass die Strategie aufgeht, zeigen die Auszeichnungen unabhängiger Rating-Agenturen, darunter der Mountain View Award 2025 und der Scope Award 2025, die ihn als führenden Fonds seiner Kategorie (globale flexible Mischfonds) hervorheben. Dies unterstreicht das erfolgreiche Management des Fonds, das durch sorgsame, vorausschauende und marktgerechte Entscheidungen überzeugen kann.*

Summa summarum bietet der DJE – Multi Asset & Trends Anlegern eine überzeugende Lösung. Durch seine Flexibilität in der Allokation, die Diversifikation über verschiedene Assetklassen und die langfristige Orientierung auf Trendthemen können Anleger von einer robusten Investmentstrategie profitieren, die Rendite und Stabilität wirkungsvoll verbindet.

*Quelle: Mountain View Fund Awards 2025, März 2025. Scope Awards 2025, Dezember 2024. Auszeichnungen und langjährige Erfahrungen garantieren keinen Anlageerfolg.

Rechtliche Hinweise

