Peak Oil erreicht? Das steckt hinter dem Downgrade für Dividendenwert Equinor

Die Analystin warnt, dass Equinor in den kommenden Jahren möglicherweise den Höhepunkt der Öl- und Gasproduktion erreicht. Zwar wird ein starker Anstieg der Fördermengen in den Jahren 2025 und 2026 erwartet, insbesondere durch Großprojekte wie Johan Castberg und Bacalhau, doch nach 2026 könnte die Produktion aufgrund kleinerer Projekte und der mangelnden Fähigkeit, die natürlichen Rückgänge vollständig zu kompensieren, zurückgehen. Das wiederum drücke auf die künftigen Erträge und könnte sogar die verlässliche Dividende ins Wackeln bringen.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Gleichzeitig geraten auch die Gaspreise unter Druck. Aufgrund einer schwachen Nachfrage aus Asien und der fortschreitenden Auffüllung der europäischen Gasspeicher geht Fustier davon aus, dass die Preise in den nächsten Jahren um etwa 25 Prozent fallen könnten. Dies, kombiniert mit einer höheren Steuerlast und schwächeren Ergebnissen im Bereich Midstream (MMP), hat die Analystin dazu veranlasst, ihr Votum für die Aktie abzustufen.

Im Zuge der Energiekrise nach Ausbruch des Ukraine-Krieges war die Equinor-Aktie 2022 auf über 400 Kronen gestiegen. Eine Rallye zum Jahreswechsel hatte die Aktie im Januar wieder bis auf knapp 300 Kronen befördert, seither sind die Papiere jedoch wieder etwas zurückgekommen und notieren derzeit bei gut 260 Kronen, noch knapp unter dem Kursziel der HSBC.

Equinors Bedeutung für die norwegische Wirtschaft geht weit über die des größten Arbeitgeer des Landes hinaus. Durch die immensen Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung speist Equinor einen erheblichen Teil des norwegischen Staatsfonds, der wiederum wie eine kollektive Alters- und Zukunftsvorsorge für alle Bürger Norwegens funktioniert.

Ein wichtiger Teil des Investment Case für viele Anleger war bislang die attraktive Dividendenrendite von mehr als 14 Prozent in den Jahren 2025-2026. Dennoch erwartet die Analystin, dass diese Rendite bis 2027 auf 9-10 Prozent sinken wird, was unter den Erwartungen liegt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren weniger Kapital an die Aktionäre zurückgeben kann, was die Attraktivität der Aktie für Dividendenjäger verringert.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Equinor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 21,94EUR auf Tradegate (24. Juli 2025, 16:16 Uhr) gehandelt.





Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer Diese 3 Titel haben den Hype verpasst! Jetzt Report kostenlos herunterladen!