Trinasolar von Bloomberg Green als "Workplace for all" gelistet

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 17. Juli zeichnete Bloomberg Green

Trinasolar als "Workplace for All" im Großraum China aus und würdigte damit das

Engagement des Unternehmens für die Entwicklung seiner Mitarbeitenden und für

Innovation und auch seine Bemühungen um die Förderung einer nachhaltigen Kultur

der Vielfalt und Integration. Das Auswahlverfahren, das sich an strengen

internationalen Standards orientiert, hebt Unternehmen hervor, die in den

Bereichen ESG-Performance, Gleichstellung der Geschlechter und Einhaltung der

Arbeitsgesetze herausragende Leistungen demonstrieren, und positioniert sie als

weltweit führende Unternehmen im Bereich Talentförderung und nachhaltiges

Wachstum.



Trinasolar hält sich an faire und transparente Bewertungsstandards für

Leistungsbeurteilungen, Beförderungen, Talentauswahl und Schulungen. Es

gewährleistet Chancengleichheit für alle Beschäftigten und sorgt für einen

Arbeitsplatz, der frei von Diskriminierung ist. 2024 unterzeichnete das

Unternehmen weltweit die Women's Empowerment Principles (WEP) der Vereinten

Nationen und unterstrich damit sein Engagement für die Förderung der

Gleichstellung der Geschlechter und der Vielfalt am Arbeitsplatz. Ende 2024

werden 27,14 % der Belegschaft und 33,33 % der Vorstandsmitglieder von

Trinasolar Frauen sein. Darüber hinaus setzt sich das Unternehmen dafür ein,

sozial schwache Gruppen, darunter auch Menschen mit Behinderungen, zu fördern,

indem es ihnen auf ihre körperlichen Bedürfnisse zugeschnittene Aufgaben

anbietet, die es ihnen ermöglichen, ihr Potenzial und ihren persönlichen Wert zu

erkennen und einzubringen.





Der Schutz von Mitarbeitenden bleibt weiterhin ein zentraler Bestandteil der

unternehmerischen Verantwortung von Trinasolar. Das Unternehmen hält sich strikt

an die vor Ort geltenden Arbeitsgesetze, hat solide Beschwerdeverfahren zum

Schutz der Arbeitnehmerrechte eingerichtet und umfassende Maßnahmen zum

Arbeitsschutz ergriffen. Trinasolar bietet nicht nur wettbewerbsfähige Vergütung

und Sozialleistungen, sondern legt auch großen Wert auf das körperliche und

geistige Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden. 2024 investierte das Unternehmen

90,64 Millionen RMB in Initiativen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

und sorgte dafür, dass 100 % seiner Mitarbeitenden durch eine

Arbeitgeberhaftpflicht- und Arbeitsunfallversicherung abgedeckt waren.



Trinasolar legt großen Wert auf Innovation und Talententwicklung. 2024 wendet

das Unternehmen 6,92 % seines Gesamtumsatzes für Forschung und Entwicklung auf

und hat in Zusammenarbeit mit führenden Einrichtungen wie der University of New

South Wales, der University of Oxford und Fraunhofer ein spezielles

Schulungsprogramm eingeführt. Diese Programme verbessern die

Innovationskapazität von FuE-Teams und stärken Partnerschaften zwischen

Industrie und Hochschulen. Im vergangenen Jahr erreichte Trinasolar eine

100-prozentige Ausbildungsquote mit insgesamt über 1,7 Millionen

Ausbildungsstunden und legte damit ein starkes Fundament für die

Talententwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien.



Trinasolar ist davon überzeugt, dass ein integrativer und vertrauenswürdiger

Arbeitsplatz für eine langfristige Wertschöpfung und ein nachhaltiges

Unternehmenswachstum unerlässlich ist. Mit Blick auf die Zukunft wird das

Unternehmen weiterhin integrative Arbeitsplätze fördern, faire Arbeitspraktiken

und das Wohlergehen der Mitarbeitenden sicherstellen und mit seinem globalen

Team zusammenarbeiten, um eine nachhaltige Netto-Null-Zukunft aufzubauen.



