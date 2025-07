Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1756 US-Dollar

karstenkagels [KommA] schrieb 03.07.25, 07:34

Nach dem festen Start in die neue Woche kann der Kurs zunächst das Vorwochenhoch verteidigen, wobei diese Unterstützung auch am heutigen Donnerstag im Fokus bleiben dürfte.



Mögliche Tagesspanne: 1,1760 bis 1,1850



Bild: 9627_20250703073439_Euro-Dollar-Prognose-Donnerstag-heute-Woche-27



Nächste Widerstände: 1,1800 = nächste runde Marke

Wichtige Unterstützungen: 1,1753 = Vorwochenhoch | 1,1573 = April-Hoch | 1,1494 = Jahreshoch 2022

GD20 (Std): 1,1787



EUR/USD Prognose für morgen



Mögliche Tagesspanne: 1,1770 bis 1,1860



Abhängig vom weiteren Verlauf könnte der EUR/USD am Freitag noch seitwärts tendieren und im Idealfall die 1,18er-Marke im Wochenschluss halten. Sollte sich in diesem Bereich jedoch Widerstand durchsetzen, könnte für die kommende Woche Korrekturstimmung im Raum stehen.