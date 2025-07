Tesla nach Zahlen sehr schwach - 'Herausforderungen bleiben'

(neu: Kurs aktualisiert nach US-Börsenstart)



NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Quartalszahlen ist am Donnerstag die Kurserholung der Tesla-Aktien im Juli größtenteils verloren gegangen. Im frühen US-Handel rutschten die Papiere des Elektroauto-Herstellers um 8,6 Prozent auf 304,12 Dollar ab. Damit weiteten die Papiere ihr Minus seit Jahresanfang auf knapp ein Viertel aus. Charttechnisch trübt sich das Bild ein.

Tesla verbuchte nach gesunkenen Auslieferungen den zweiten Gewinnrückgang in Folge, auch weil dem Konzern verstärkte Konkurrenz anderer Hersteller zu schaffen macht. Die kurzfristigen fundamentalen Aussichten blieben herausfordernd, schrieb Joseph Spak von der Schweizer Großbank UBS. Die auslaufenden Elektroauto-Subventionen in den USA dürften die Nachfrage belasten, und in Europa und China halte der Wettbewerb an. Spak senkte seine Prognose für das Ergebnis je Aktie für 2026 deutlich und rät weiter zum Verkauf der Papiere.