Skoda wertet den Elroq mit neuen Optionen weiter auf (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Beleuchtetes Tech-Deck-Face ist jetzt für weitere

Modellvarianten verfügbar



> Der Skoda Elroq RS (Skoda Elroq RS 250 kW ¹ (340 PS): Stromverbrauch

(kombiniert): 16,4 - 17,2 kWh/100 km; CO? -Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km;

CO? -Klasse: A - A) ist nun auch mit schwarzer Dachkontrastlackierung erhältlich



> Neue Design Selection L&K und elektrische Heckklappe mit erweiterter

Funktionalität ab sofort für den Skoda Elroq und die neue Enyaq-Familie im

Angebot





Skoda wertet den im ersten Halbjahr glänzend in den deutschen Markt gestarteten

Elroq mit zusätzlichen Features und Optionen weiter auf. Das beleuchtete

Tech-Deck-Face, das bislang dem Elroq RS vorbehalten war, wird nun auch für

weitere Modellvarianten angeboten. Exklusiv in der Baureihe ist das sportliche

Topmodell Elroq RS jetzt mit einer schwarzen Dachkontrastlackierung verfügbar.

Das kompakte batterieelektrische SUV ist ab sofort - wie auch die neue

Enyaq-Familie - mit der Design Selection L&K bestellbar.



Der neue Skoda Elroq ist nach seiner Markteinführung Anfang 2025 in Deutschland

direkt ein Bestseller geworden. Im Juni war das kompakte batterieelektrische SUV

bei den deutschen Neuzulassungen die Nummer zwei aller Elektrofahrzeuge. Mit

zusätzlichen Optionen und Features macht Skoda den Elroq jetzt noch attraktiver.

So ist ab sofort das markante beleuchtete Tech-Deck-Face, das bisher dem Elroq

RS vorbehalten war, als neuer Bestandteil der Ausstattungspakete Advanced und

Maxx erhältlich. Sie stehen - außer für den Elroq 50 Tour (Skoda Elroq 50 Tour

125 kW¹ (170 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,7 - 17,1 kWh/100 km; CO?

-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO? -Klasse: A) - für alle Elroq-Modelle

inklusive der Sportline-Varianten zur Verfügung. Der Elroq RS kann nun auf

Wunsch auch mit einer Kontrastlackierung des Dachs in Black-Magic Perleffekt

bestellt werden.



Design Selection L&K mit Lederbezügen in Beige



Der Skoda Elroq und die neue Enyaq-Familie können ab sofort auch mit der neuen

Design Selection L&K geordert werden. Diese bietet belüftete Vordersitze mit

Lederbezügen in Beige und Ziernähten in Cognac sowie Dekorleisten in

Piano-Schwarz. Neu für beide Baureihen ist außerdem eine Funktionserweiterung

der elektrischen Heckklappe mit Komfortbedienung. Diese verfügt nun über eine

automatische Schließfunktion, die automatisch aktiviert wird, wenn sich der

Fahrer oder die Fahrerin mit dem Schlüssel innerhalb von zwanzig Sekunden nach

Öffnung der Klappe zwei Meter vom Fahrzeug entfernt.



¹ Die Verfügbarkeit der, gemäß UN-GTR.21 ermittelten, elektrischen

Maximalleistung erfordert eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und

50 °C und einen höchstmöglichen Batterieladezustand. Die verfügbare Leistung

kann begrenzt sein, variiert je nach Fahrsituation und wird von Faktoren wie der

Umgebungstemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand sowie Alter

der Hochvoltbatterie beeinflusst.



