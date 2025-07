Pudu Robotics bringt die PUDU T600-Serie auf den Markt, um die industrielle Schwerlastzustellung neu zu definieren

SHENZHEN, China, 24. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, gab heute die Einführung der PUDU T600-Serie bekannt – einer neuen Generation industrieller Lieferroboter, die speziell für die autonome Handhabung von Gütern mit hoher Traglast in komplexen industriellen Umgebungen entwickelt wurden.

Nach dem Erfolg des PUDU T300, der Anforderungen im mittleren Lastbereich erfüllt, markiert die T600-Serie die Expansion von Pudu in die Schwerlastlogistik und durchgängige Automatisierung. Es wurde entwickelt, um Herstellern dabei zu helfen, den wachsenden Anforderungen an Durchsatz, Arbeitsflexibilität und anpassungsfähige Intralogistik gerecht zu werden – insbesondere in rasant evolvierenden Produktions- und Lagerumgebungen.