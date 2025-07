Streuobsternte mit 450.000 Tonnen in 2025 besser als erwartet (FOTO)

Bonn (ots) - Der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie prognostiziert für

2025 eine Streuobsternte von 450.000 Tonnen. "Das freut uns sehr", so Klaus

Heitlinger, Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Fruchtsaft-Industrie

(VdF). "Normalerweise ist in einem ungeraden Jahr mit einer schwachen Ernte zu

rechnen."



Statistisch gesehen fallen die Streuobsternten in ungeraden Jahren schwächer aus

als in geraden. Die Alternanz im Obstbau, also der Wechsel zwischen einer guten

und einer schwachen Ernte, ist seit Jahren bekannt und wurde vor allem durch den

Spätfrost 2017 noch verstärkt. Auch regional fallen die Ernten unterschiedlich

aus. So sind im Hauptanbauland Baden-Württemberg, das für 50 Prozent der

deutschen Streuobstmenge steht, am Albtrauf die Ernteaussichten gut, während sie

in Oberschwaben eher unterdurchschnittlich sind.





Generell hat die Ertragskapazität von Streuobst in den letzten Jahren stark

gelitten. Während im Jahr 2018 noch über 1 Mio. Tonnen prognostiziert worden

waren, ging vor allem durch die Trockenheit der Dürresommer zwischen 2019 und

2023 das Ertragspotenzial zurück. Immer mehr Bäume sind aufgrund der

unzureichenden Wasserversorgung und ihres Alters von über 70 Jahren stark

geschädigt.



Klaus Heitlinger, Geschäftsführer des VdF, betont die Bedeutung der

Streuobstwiesen nicht nur als wirtschaftlichen Faktor, sondern auch als

wertvolles Ökosystem: "Mehr als 5.000 Tier- und Pflanzenarten finden hier einen

Lebensraum. Die Vielfalt der Obstarten und ihre besonderen Geschmacksvarianten

sind für die Fruchtsaftliebhaber von großer Bedeutung, weshalb spezielle

Angebote wie Streuobstwiesenapfelsäfte oder Quitten- und Birnensäfte sich großer

Beliebtheit erfreuen."



Angesichts der klimatischen Herausforderungen und der Überalterung vieler

Streuobstbestände setzen sich die Fruchtsafthersteller in Deutschland für den

Erhalt und die Förderung des Streuobstanbaus ein. Pflanzaktionen und

Aufpreis-Modelle sind nur einige der Maßnahmen, mit denen die Hersteller den

Anbau aktiv unterstützen.



Ernteschätzung mit Augenmaß



Der VdF führt seit 30 Jahren die sogenannte Behangdichtenschätzung bei

Kelteräpfeln durch, die am Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee entwickelt wurde.

Mit einem Spezialfernrohr, dem sogenannten "Gucki", werden fünf Ausschnitte ins

Visier genommen und der Apfelbehang im Baum gezählt. Nach einem speziellen

Berechnungsverfahren ist es dem VdF möglich, per Hochrechnung eine annähernd

präzise Aussage über die Ernteerwartung in ganz Deutschland zu treffen. 45

aktive Schätzer im Ehrenamt führen die Behangdichtenschätzung auf den

Streuobstwiesen durch und erhalten über diese Ernteerfassung auch die Relevanz

des Streuobstes.



Pressekontakt:



Klaus Heitlinger, Geschäftsführer

Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V.

Mainzer Straße 253, D-53179 Bonn

Telefon: +49 2 28 9 54 60-0

Mobil +49 171 7 70 12 46

mailto:info@fruchtsaft.org

http://www.fruchtsaft.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44111/6083602

OTS: VdF Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie