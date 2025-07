Chance auf neue Rekorde

Die letzten fünf Jahre über hielt sich American Electric Power (AEP) im Bereich zwischen 65,14 und grob 105,00 US-Dollar auf der Oberseite auf. In diesem Jahr streckte das Wertpapier seine Fühler über die obere Hürde aus, konnte in einem ersten Anlauf aber keinen nachhaltigen Sprung darüber generieren. Erst in den letzten Wochen kam wieder genügend bullischer Druck auf, um ein Ausbruchsszenario zu ermöglichen.