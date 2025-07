Antaisolar gehört laut S&P Global zu den Top 9 bezüglich des weltweiten Marktanteils für Solartracker

XIAMEN, China, 24. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Kürzlich veröffentlichte S&P Global, eine führende, maßgebliche Daten- und Beratungsagentur, offiziell die Rangliste der weltweiten Solartracker-Lieferungen 2024. Antaisolar wurde zum neuntgrößten Anbieter von Solartrackern weltweit und zum sechstgrößten Anbieter von Solartrackern im asiatisch-pazifischen Raum eingestuft. Dies festigt seine Position als weltweit führender Hersteller von Solartrackern, was vor allem auf seine außergewöhnlichen Leistungen in den Bereichen globale Marktexpansion, technologische Innovation und Kundenservice zurückzuführen ist.

Zu den Flaggschiff-Trackern von Antaisolar gehören der 1P TAI-Simple und der 2P TAI-Universal sowie das verbesserte neue Produkt AT-Spark – mit seinem selbst entwickelten großen R-Winkel-Achteckrohr mit doppelten Kugellagern, das Mehrstrang-, Großflächen- und ultralange Arrays unterstützt, um die EPC- und O&M-Kosten zu senken und gleichzeitig die Geländegängigkeit zu verbessern. Alle Tracker sind mit dem intelligenten Steuerungssystem Antaisolar SmartTrail integriert, das 4 Schutzstrategien gegen extreme Wetterbedingungen und intelligente Tracking-Algorithmen verwendet. Diese Algorithmen berücksichtigen direkte, gestreute und reflektierte Sonneneinstrahlung und nutzen 3D-Modellierung und Optimierung, um Schatteneffekte durch unregelmäßiges Gelände zu minimieren und so die Leistungsabgabe zu erhöhen. Dank ihrer hohen Anpassungsfähigkeit, Praktikabilität und Stabilität reduzieren diese Produkte die Bauzeit, senken die LCOE und steigern die Anlageneffizienz, wodurch sie sich ideal für große Freiflächenprojekte eignen und bei Kunden sehr beliebt sind.

Antaisolar hat weltweit 8 Lieferzentren und 4 Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet, baut seine Präsenz in den wichtigsten regionalen Märkten schrittweise aus und stärkt kontinuierlich seinen Markenauftritt. Was den Kundenservice und die Lieferung anbelangt, so hält sich Antaisolar stets an die Philosophie der „Kundenorientierung". Die umfassenden und hochwertigen Dienstleistungen des Unternehmens haben das Vertrauen und Lob der Kunden gewonnen, was nicht nur die langfristigen Kooperationsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden fördert, sondern auch eine solide Grundlage für seine rasche Entwicklung auf dem globalen Markt schafft.

Mit Blick auf die Zukunft wird Antaisolar unter seiner Mission und Vision „Raise a Green World" seine internationale strategische Ausrichtung weiter vorantreiben, seine Fähigkeiten kontinuierlich verbessern und sich um noch bessere Leistungen auf dem globalen Markt für Solartracker bemühen. Das Unternehmen wird auch in Zukunft seine Kunden weltweit mit hochwertigen und effizienten Produkten versorgen und so zur nachhaltigen Entwicklung der globalen grünen Energiebranche beitragen.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/antaisolar-gehort-laut-sp-global-zu-den-top-9-bezuglich-des-weltweiten-marktanteils-fur-solartracker-302513303.html