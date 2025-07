Rote Zahlen dominieren: S&P 500 trotzt dem globalen Börsenabsturz!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes weltweit eine überwiegend negative Entwicklung, mit Ausnahme des S&P 500, der einen leichten Anstieg verzeichnet. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 24.278,18 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,97%. Ähnlich negativ entwickelt sich der MDAX, der bei 31.528,26 Punkten um 1,04% gefallen ist. Der SDAX notiert bei 17.894,04 Punkten und hat einen Rückgang von 0,56% zu verzeichnen. Auch der TecDAX zeigt sich schwächer und steht bei 3.854,09 Punkten, was einem Minus von 0,51% entspricht. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones ebenfalls eine negative Tendenz und steht bei 44.831,78 Punkten, was einem Rückgang von 0,39% entspricht. Im Gegensatz dazu kann der S&P 500 als einziger der betrachteten Indizes einen positiven Trend aufweisen. Er steht aktuell bei 6.376,26 Punkten und hat um 0,27% zugelegt. Insgesamt dominieren heute die roten Zahlen an den Börsen, wobei der S&P 500 eine Ausnahme bildet und sich leicht im Plus befindet.Die Märkte zeigen sich angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten volatil, was sich in den unterschiedlichen Entwicklungen der Indizes widerspiegelt.Die Deutsche Bank führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 9,07% an, gefolgt von der Deutschen Telekom mit 4,92% und Siemens Healthineers, das um 3,12% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnet Rheinmetall einen Rückgang von 1,80%, während MTU Aero Engines um 4,83% und Infineon Technologies um 4,90% fielen.Im MDAX sticht Evotec mit einem Plus von 7,36% hervor, gefolgt von DWS Group mit 6,40% und Hochtief, das um 3,98% zulegte.Die RENK Group musste einen Rückgang von 2,08% hinnehmen, während HENSOLDT um 2,67% und ThyssenKrupp um 2,83% fielen.Im SDAX verzeichnet CECONOMY den größten Anstieg mit 12,93%, gefolgt von Vossloh mit 6,42% und SMA Solar Technology, das um 5,08% zulegte.Die Flopwerte im SDAX sind ATOSS Software mit einem Rückgang von 9,17%, Amadeus FiRe, das um 10,98% fiel, und GFT Technologies, das um 16,21% einbrach.Im TecDAX führt Evotec mit 7,36%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 5,08% und Formycon, das um 4,96% zulegte.Die Flopwerte im TecDAX sind HENSOLDT mit einem Rückgang von 2,67%, Infineon Technologies, das um 4,90% fiel, und ATOSS Software mit 9,17%.Im Dow Jones zeigt Amazon einen Anstieg von 1,80%, gefolgt von NVIDIA mit 1,07% und Microsoft, das um 1,06% zulegte.Die Flopwerte im Dow Jones sind Unitedhealth Group mit einem Rückgang von 3,63%, Honeywell International, das um 4,91% fiel, und IBM mit einem Minus von 8,08%.Im S&P 500 führt West Pharmaceutical Services mit einem beeindruckenden Anstieg von 21,99%, gefolgt von Charles River Laboratories International mit 8,40% und Nasdaq Inc. Aktie mit 7,69%.Die Flopwerte im S&P 500 sind Tesla mit einem Rückgang von 8,95%, Southwest Airlines, das um 10,98% fiel, und Molina Healthcare mit einem Minus von 11,73%.