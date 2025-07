Stellantis Aktie tiefrot - 24.07.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Stellantis-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,47 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stellantis Aktie damit um +8,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Stellantis -30,64 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,12 % geändert.

Stellantis Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,48 % 1 Monat +8,32 % 3 Monate +8,47 % 1 Jahr -52,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Stellantis Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Sorge vor enttäuschenden Quartalszahlen, die negative Kursentwicklung der Stellantis-Aktie, die Volatilität und Frustverkäufe sowie die Einstellung der Brennstoffzellenentwicklung. Zudem wird ein gemeldeter Halbjahresverlust aufgrund von Zöllen thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Stellantis eingestellt.

Informationen zur Stellantis Aktie

Es gibt 3 Mrd. Stellantis Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,83 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 24.07.2025 im E-Stoxx 50.

Stellantis and 4screen Enhance In-Car Conveniencewith Real-Time, Location-Based Mobility Services 4screen platform brings real-time, location-based content into Stellantis vehicles across North America and EuropeCustomers can explore nearby …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Stellantis Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stellantis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stellantis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.