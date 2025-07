RBC senkt Ziel für Nestle auf 80 Franken - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 88 auf 80 Franken gesenkt und die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones schrieb in einem Kommentar am Donnerstag von einer währungsbedingten Senkung seiner Prognosen. Beunruhigt sei man darüber, dass Nestle von seiner Absicht, die Marketing- und Vertriebsausgaben zu erhöhen, Abstand genommen habe. Bislang sei er zuversichtlich gewesen, dass der Lebensmittelkonzern die notwendigen Schritte unternehme, um wieder zu alter Stärke zurückzufinden, hieß es weiter im Nachgang der Halbjahreszahlen vom Vormittag. Das sei nun nicht mehr der Fall./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 10:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2025 / 10:27 / EDT