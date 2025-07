Intel enttäuscht erneut, Aktie taucht ab!

Die Krise beim einstigen Branchenprimus Intel hält an. Das Unternehmen verpasste mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal den von vielen Investoren erhofften Befreiungsschlag.

Intel: Es will einfach nicht besser werden

Gegenüber dem Vorjahresquartal entwickelte sich der Konzernerlös konstant und verharrte bei 12,9 Milliarden US-Dollar. Was der größte Erfolg, den das Halbleiterurgestein am Donnerstagabend präsentieren konnte, den Analystinnen und Analysten hatten einen um 1,02 Milliarden US-Dollar niedrigeren Umsatz erwartet.

Bei den Segmenterlöse zeigte sich allerdings gleich die erste Enttäuschung. Während das Foundry-Geschäft um 3,0 Prozent auf 4,42 Milliarden US-Dollar zulegte – hier sah das Unternehmen vor der Krise seine Chance, auf den Wachstumspfad zurückzukehren – enttäuschte mit dem Datencenter- und KI-Geschäft ein weiterer Hoffnungsträger. Hier gingen die Erlöse um 4,0 Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar zurück. Die größte Überraschung ergab sich im herkömmlichen CPU-Geschäft mit 7,9 Milliarden US-Dollar und einem Earnings-Beat von rund 500 Millionen US-Dollar.

Hohe Einmal- und Sonderausgaben belasten das Betriebsergebnis

Auch mit Blick auf den Ertrag wusste das Unternehmen nicht zu überzeugen. Während die Wall Street einen marginalen Gewinn von 0,01 US-Dollar je Anteilsschein erwartet hatte, legte Intel einen Fehlbetrag von 0,10 US-Dollar pro Aktie vor.

Des Weiteren wurde das Betriebsergebnis durch Restrukturierungskosten in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar belastet, sowie von Wertminderungen über 800 Millionen US-Dollar und weitere 200 Millionen US-Dollar in Gestalt von Einmalbelastungen.

Verluste erneut in Milliardenhöhe

Insgesamt ergab sich so nach standardisierter Rechnungslegung GAAP ein auf die Anteilseigner entfallender Nettoverlust in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar, was pro Aktie einem Fehlbetrag von 0,67 US-Dollar entspricht. Gegenüber dem bereits schwachen Vorjahresquartal bedeutete das eine Verschlechterung um weitere 76 Prozent.

Auch unter Berücksichtigung von Bereinigungen performte Intel schwach. Zwar konnten die Kosten um 13 Prozent von 4,9 auf 4,3 Milliarden US-Dollar gesenkt werden, allerdings sanken auch die Margen, was die Einsparungseffekte zunichte machte.

Aus für Fabrik in Magdeburg und verhaltene Guidance

Seine ambitionierten Expansionspläne hat das Unternehmen endgültig auf Eis gelegt. Die in Magdeburg und Polen geplanten Produktionsstätten werden nicht zustande kommen. Das ist für das strukturschwache Sachsen-Anhalt ein schwerer Schlag.

Auch der Ausblick auf das kommende Quartal wusste nicht zu überzeugen. Nach einem Vorjahresergebnis von 13,28 Milliarden US-Dollar stellte Intel für Q3 12,6 bis 13,6 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Damit liegt die Midpoint-Guidance unter dem Ergebnis aus dem Vergleichszeitraum. Da für die Bruttomarge ein Rückgang um knapp 2 Prozentpunkte erwartet wird, befürchtet das Management um CEO Lip-Bu Tan einen Fehlbetrag von 0,24 US-Dollar je Anteilsschein.

Investoren genervt, Aktie gibt deutlich nach

Angesichts der operativ und finanziell schwachen Performance sowie des verhaltenen Ausblicks zeigten sich Anlegerinnen und Anleger in der US-Nachbörse enttäuscht. Nach zunächst nur moderaten Verlusten beschleunigte das Papier am späteren Abend seine Talfahrt und notierte nach 23,9 Millionen gehandelten Aktien (Stand: 00:15 Uhr MESZ) schließlich 5,0 Prozent im Minus.

Behalten diese Verluste am Freitag ihre Gültigkeit, nimmt die Aktie Kurs auf Verluste von einem Drittel gegenüber dem Stand vor einem Jahr. Gegenüber dem Jahreswechsel dürften aber Zugewinne im niedrigen einstelligen Prozentbereich verteidigt werden können.

Fazit: Es gibt nach wie vor keinen Grund, in Intel zu investieren

Inmitten eines der größten Booms, den die Technologie- und Halbleiterbranche je gesehen hat, bleibt Intel eine fortwährende Enttäuschung. Zwar scheinen sich die Geschäfte auf niedrigem Niveau zu stabilisieren, doch so richtig ist ein tragfähiger Zukunftsplan noch immer nicht zu sehen.

Immerhin hat der Konzern seine Dutzende Milliarden US-Dollar teuren Expansionspläne auf Eis gelegt. Das bedeutet zwar die Aufgabe von Wachstumsmöglichkeiten, ist angesichts der schwindenden finanziellen Handlungsspielräume aber eine nachvollziehbare Entscheidung.

Einen Investment-Case bleibt Intel aber auch nach dem Donnerstagabend schuldig. Wer in Halbleiter investieren will, tut das überall, nur besser nicht hier!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion